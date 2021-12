Nuha Marong, ¿una opción para el Algeciras?

Nuha Marong ha salido a la palestra como una opción apetecible para el Algeciras CF. El delantero internacional por Gambia se ha desvinculado este martes del UCAM Murcia de Salva Ballesta y ya está en el mercado. El ariete jugó a las órdenes de Iván Ania en el Racing de Santander y encaja en el perfil de atacante que el entrenador vienen demandando desde la pretemporada para completar la plantilla.

A Nuha Marong no le van a faltar pretendientes entre diciembre y enero. Uno de ellos es el Algeciras, según Ángel García, el especialista en el mercado de fichajes. El popular Cazurreando sostiene que el club del Nuevo Mirador "habría comenzado a moverse para interesarse por su llegada" y subraya la coincidencia del punta con Iván Ania en el Racing de Santander en Segunda División.

Cazurreando, no obstante, habla de dos factores que podrían condicionar la operación: uno, la inversión económica que supondría fichar a un delantero de este calibre, y dos, la posibilidad de que Nuha tenga que hacer frente a su compromiso con Gambia con la Copa de África, una competición prevista entre el 15 de enero y el 28 de febrero en Camerún. La cita internacional, que fue pospuesta en 2021 por la crisis sanitaria del coronavirus, vuelve a estar en el alero tras la irrupción de la variante Ómicron, la cepa que ha aumentado los contagios en todo el planeta. Este impedimento, no obstante, no sería tal ya que este mismo martes la selección nacional de Gambia ha hecho oficial su lista de 28 convocados para la Copa de África y Nuha no está entre los seleccionados.

Nuha Marong Krubally (1993, nacido en Santa Coloma de Farners y de origen gambiano) es un delantero contrastado de 28 años con sobradas tablas en la categoría de bronce y experiencia en Segunda. Su periplo en el UCAM Murcia tocó a su fin tras la llegada de Salva Ballesta. El ariete no entraba en los planes del exalgecirista y la entidad universitaria ha llegado a un acuerdo de rescisión con el jugador. Se esperan varios movimientos en el UCAM este invierno.

Con sólo 20 años, Nuha logró el ascenso a Segunda con el Llagostera (hoy conocido como Costa Brava). Allí jugó más de 500 minutos y marcó uno de los goles frente al Nàstic en el último partido del playoff que sirvió para ascender de categoría. En la 2014/15, el futbolista estuvo cedido en el Sant Andreu, donde se fue haciendo un hueco, hasta llegar a disputar 29 encuentros. Antes de firmar por el filial del Osasuna, el futbolista brilló con la elástica del Elche Ilicitano, como cedido, donde marcó 28 goles.

Su siguiente destino fue el Atlético Saguntino, donde consiguió nueve goles. Gracias a su buen trabajo, Nuha firmó con el Atlético Baleares en la 2018/19. Con el conjunto isleño logró trece goles que ayudaron para ser campeones del grupo III de Segunda B. No tardaron en llegar ofertas de superior categoría y Nuha acabó firmando con el Racing de Santander de Ania en Segunda. Jugó media temporada y fue titular en 12 de los 19 encuentros con tres goles.

Nuha pasó después de Santander a Granada vía traspaso. El catalán de origen africano pasó dos campañas con el filial nazarí hasta que este verano se enroló en el proyecto del UCAM. Con José María Salmerón Nuha tuvo minutos. El punta disputó doce partidos, siete como titular, y firmó dos goles. "Contento por poder formar en el UCAM un grupo de gente que me llevo en el corazón. Espero que vaya todo bien en lo que reste de temporada. Las cosas a veces no son lo que esperamos pero con Dios y fe siempre saldrán", se despidió el futbollista de su exequipo.