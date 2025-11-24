El Antequera destituye a Abel Gómez en el convulso grupo II de la Primera Federación

Otro entrenador que cae en el grupo II de la Primera Federación. La guillotina se ha vuelto a activar este lunes tras la disputa de la 13ª jornada liguera con la destitución en el Antequera CF del cuerpo técnico que encabeza Abel Gómez. El club del Torcal ha tomado la drástica decisión tras la derrota en El Maulí ante el Real Murcia, un revés que prolongó a cinco semanas el bache sin ganar.

La trituradora del grupo II de la Primera Federación no para. El despido de Abel Gómez se suma a los cambios de entrenador en el Eldense, el Ibiza, el Real Murcia, el Nàstic de Tarragona y el Marbella, además del producido en el Sevilla Atlético por decisión de su técnico, Jesús Galván, que dio el salto al Mirandés de Segunda División.

"El Antequera Club de Fútbol ha decidido poner fin a la etapa de Abel Gómez como entrenador del primer equipo", anunció la entidad. Gómez deja al Antequera en la 16ª posición del grupo, en puestos de descenso, con 13 puntos, a dos de la salvación provisional.

"Desde la entidad queremos expresar nuestro sincero agradecimiento tanto a Abel Gómez como a su segundo entrenador Vicente García, por su dedicación y compromiso durante su estancia en nuestra casa. Lamentamos que, pese al esfuerzo de todos, no se hayan conseguido los resultados esperados", agregó el club.

Los blanquiverdes tuvieron un mal inicio de curso, pero después llegaron a hilvanar siete jornadas en positivo (aunque con cinco empates). Las dos últimas derrotas en tres partidos (la primera en el Nuevo Mirador de Algeciras) han minado la confianza de los dirigentes en el actual cuerpo técnico.

"Deseamos a Abel Gómez y a Vicente García la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal", zanjó el Antequera, que el próximo sábado visitará al Eldense.