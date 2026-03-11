¿Dónde se ha metido el Algeciras? (2-0)

Partido malo, muy malo, seguramente el peor de la temporada del Algeciras. No hay excusas para lo visto en Antequera, donde el equipo de Javi Vázquez estuvo de paso este miércoles en el encuentro que tenía pendiente desde primeros de febrero, aplazado por las borrascas. Los albirrojos prácticamente se olvidaron de competir, el único salvavidas de un Algeciras que si no juega con el machete entre los dientes se convierte en un conglomerado vulgar de jugadores en esta Primera Federación. Dos errores propios condenaron a los algeciristas en apenas media, aunque lo cierto es que el Antequera se estrelló con el larguero a los cinco minutos de juego. Los blanquiverdes fueron más intensos, más decididos y también más convencidos de la valía de los tres puntos que se ponían en liza. Tres puntos claves en la lucha por la permanencia y un golaveraje que también se escapó.

¿Dónde se ha metido el Algeciras? ¿Sigue dándole vueltas a la polémica derrota de Sabadell? ¿O quizás más atrás? Quién sabe si en aquella nefasta tarde en Marbella. Desde entonces, la dinámica ha virado por completo con dos derrotas seguidas, tres en cuatro partidos con un solo punto de cosecha. Igual sí fue un punto de inflexión. La realidad es que los de Javi Vázquez se han estancado en los 37 puntos y, aunque siguen en la zona media de la tabla, ven como se acerca el peligro del descenso a cuatro puntos. Y los que están en la silla caliente son el Real Murcia y el Nàstic, con 33 puntos. El Murcia pinchó en su aplazado con el colista Marbella (1-1) aunque pasó el testigo rojo a los de Tarragona.

Los fieles aficionados algeciristas que se desplazaron a El Maulí de Antequera en un día laborable y con la Champions de por medio se llevaron un desengaño con un equipo que no estuvo a la altura. El Algeciras fue una sombra de sí mismo, un conjunto desganado, sin oficio ni acierto, y, lo más preocupante, con errores básicos que te sentencian en la categoría de bronce del fútbol español como el balón perdido por Óscar Castro que puso en bandeja el 1-0 o el penalti de Tomás -más o menos discutible- que dio origen al 2-0. Otro penalti en contra, sí. Qué mala pata. Igual hay quien se agarra a justificar una derrota más que merecida por una conspiración arbitral a la altura del caso Negreira.

El Algeciras saltó al césped con tres cambios con respecto a Sabadell: Ángel Gómez, Dani Garrido e Isaac Obeng, un relevo por línea a excepción de una portería intocable. Las variaciones, más allá del resultado, no espolearon a un equipo que pudo encajar nada más empezar, más que nada por actitud. En apenas cinco minutos, el Antequera se plantó dos veces en el área contraria con dos claras ocasiones: un disparo de Moi Parra que salvó Iván Moreno por bajo y un chutazo al larguero de Luismi, un futbolista de quien todo el mundo sabe que posee uno de los disparos más peligros de la categoría desde fuera del área.

El Algeciras trató de replicar con un centro de Joseca al que no llegaron al remate ni Avilés ni Manín. Iba a ser la tónica de los visitantes: centros que se paseaban sin destinatario. Pero el partido estava en manos del Antequera, que buscó morder en una jugada de Siddiki, pero se encontró el premio en forma de regalo al cuarto hora cuando Óscar Castro perdió el balón en la salida. Luismi agarró el obsequio y puso en bandeja el gol a Destiny.

El sucedáneo del Algeciras se asomó con un disparo de Manín desviado a pase de Avilés poco antes de que el árbitro decretase penalti de Tomás sobre Javi Antón. El lateral derecho se metió como un puñal y el algecireño braceó. De primeras pareció penalti. En la repetición, no muy clara, se puede debatir. No hubo llamada al VAR y Luismi ejecutó la pena máxima para plantar el 2-0 a la media hora.

Con el partido muy cuesta arriba en territorio hostil, la esperanza pasaba por un arrebato de furia, por un gol que reenganchase al Algeciras a la pelea antes del descanso. Lo único potable fue una internada de Obeng por la izquierda, pero otra vez que nadie rematase la jugada. Ni Manín ni un desaparecido Garrido ni nadie de segunda línea.

El algecireño Tomás, en El Maulí. / Carlos Guerrero

Sin revulsivo

Tras el descanso, Javi Vázquez movió ficha con dos cambios (al Sabadell le funcionó con cuatro el otro día). Jony Álamo y Juanma entraron en un Algeciras que de nuevo se topó con un Antequera más agresivo, aunque consciente de la ventaja de la que disfrutaba. Otro balón perdido posibilitó una ocasión de Moi Parra, que se marchó cerca de la meta de Iván Moreno.

En el otro lado, Javi Avilés era el único que buscaba el peligro con centros que se paseaban por la portería de Alcover... sin un rematador que pusiese en apuros al cancerbero de casa. Más allá de un par de chispazos, el Algeciras no encontró la fórmula de reactivarse y se dejó arrastrar entre faltas e interrupciones por ese otro fútbol que tantos partidos anestesia. Los refrescos desde el banquillo algecirista, a excepción de Jorge Rastrojo, tampoco cambiaron el signo de una segunda parte en la que lo más reseñable llegó con la expulsión en el tiempo de descuento del local Marcelo por meter la pierna a destiempo ante Iván Moreno. Una roja que el VAR confirmó.