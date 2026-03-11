Javi Vázquez: "Tenemos dos opciones: hundirnos o levantarnos"

El entrenador del Algeciras, Javi Vázquez, no ocultó su decepción tras la derrota en Antequera y calificó el encuentro como el peor desde su llegada al banquillo rojiblanco. “Mi peor día desde que llegué a Algeciras”, afirmó con rotundidad, reconociendo que “para mí es el peor partido de la temporada, sin duda”.

El técnico explicó que el mal inicio marcó el desarrollo del encuentro. “No hemos empezado bien, creo que los goles, aunque sean regalos, vienen como consecuencia de que no hemos entrado bien al partido”, señaló. La primera mitad fue especialmente crítica en su análisis: “La primera parte ha sido desastrosa, es una realidad”.

A pesar del resultado, el entrenador recordó que el equipo volvió a generar ocasiones, aunque sin acierto. “Luego acabas como siempre generando muchas ocasiones y es ilógico que nos vayamos con cero goles”, lamentó, si bien reconoció que el triunfo del rival fue justo: “Resultado más que merecido para ellos, sin duda”.

El técnico descartó cargar el peso de la derrota en el planteamiento inicial, aunque admitió que hubo aspectos que no funcionaron. “No creo que sea un tema de actitud, pero ellos han sido muy intensos y no hemos podido superar esa intensidad”, explicó. También consideró que el momento anímico del equipo pudo influir. “Creo que hemos acusado un poco el llevar varias semanas sin ganar”, comentó, recordando que recibir un golpe temprano complica la reacción: “Cuando recibes un trastazo pronto, y de la manera que lo hemos recibido, siempre cuesta más levantarse”.

El entrenador habló incluso de una “tormenta perfecta” para explicar la derrota. “Se han juntado bastantes elementos para que se generara esa tormenta perfecta y fuera el peor día de todo el año”, dijo, aunque recordó que el equipo venía de competir bien en partidos anteriores.

En cuanto a las decisiones tácticas, defendió el plan inicial pese al resultado. “Teníamos claro lo que queríamos, pero no hemos estado al nivel en la primera parte”, señaló. Sobre los cambios, insistió en que todos los jugadores son importantes: “Jony es importante, pero también Óscar, Turri… al final los entrenadores tenemos que tomar decisiones”.

De cara al próximo compromiso liguero, el técnico apeló a la reacción del grupo. “Hoy será un día difícil para todos, muy difícil, pero mañana nos levantaremos”, afirmó, convencido de que el equipo sabrá responder. “Tenemos dos opciones: hundirnos o levantarnos”, resumió.

A pesar del momento delicado, el entrenador quiso enviar un mensaje de calma y confianza. “Entiendo el fútbol y sé que todos los equipos pasan rachas”, explicó, convencido de que la dinámica puede cambiar pronto: “Todo cambia en un segundo, en un partido”.