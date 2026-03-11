El Antequera - Algeciras de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenas tardes! Mi\u00e9rcoles de f\u00fatbol en la Primera Federaci\u00f3n con la disputa de los dos partidos pendientes del grupo II, dos encuentros de la 23\u00aa jornada que fueron aplazados a comienzos de febrero por las borrascas. El Algeciras CF rinde visita este mi\u00e9rcoles a las 19:00 al Antequera CF en el estadio El Maul\u00ed, donde se espera una nutrida asistencia de aficionados albirrojos a pesar de que estamos en d\u00eda laboral y de que esta noche hay Champions en la televisi\u00f3n con el Real Madrid-Manchester City. El equipo de Javi V\u00e1zquez afronta el que ser\u00e1 su segundo desplazamiento de los tres que tiene previstos en apenas nueve d\u00edas. Despu\u00e9s de la pol\u00e9mica derrota en Sabadell, los del Nuevo Mirador buscar\u00e1n acabar con un bache de tres jornadas sin ganar antes de enfilar el pr\u00f3ximo domingo la visita al Alcorc\u00f3n (12:00). Antequera y Algeciras igualan a 37 puntos en la clasificaci\u00f3n, a cuatro de la zona de playoff de ascenso y cinco por encima de unos puestos de descenso que se pueden mover si el Murcia punt\u00faa contra el colista. Los anfitriones vienen de perder en casa contra el Ibiza y tambi\u00e9n cayeron ante el Europa en su partido anterior como local. La previa: Antequera - Algeciras: bola extra en la encrucijada