El algecireño Álvaro Leiva espera mostrar todas sus virtudes con Fran Justo

Algeciras CF/El extremo algecireño Álvaro Leiva vuelve a su casa como cedido, el Algeciras CF, para "volver a ser el que era", favorecido por un entrenador, Fran Justo, que cree en su juego y que es uno de los convencidos del poder de los extremos. Este pasado miércoles fue presentado en el Nuevo Mirador junto a su compañero Lautaro, uno de los nueves centrales, que viene a competir por un puesto importante en el once inicial tras una pasada temporada en la que demostró su valía en el Antequera.

"Alvaro Leiva no necesita mucha presentación", dijo Jordi Figueras, uno de los miembros de la dirección deportiva del club de La Menacha. "Creemos que es el momento de que él de un paso al frente", agregó. Leiva declaró que "al fin y al cabo vengo cedido, pero siempre es un honor venir a casa. Y además dengo a Tomás, Turri, que estuvieron conmigo antes, como otros que no están y con los que sigo teniendo contacto. Todos me animan, y yo vengo a ser el que era".

El extremo está convencido que sus virtudes afloraran con el técnico orensano. "Desde el primer día que llegué, desde que yo sabía que venía aquí, he notado su cariño, las ganas que tiene de ayudarme. Es un entrenador que quiere jugar, que le gusta salir por los extremos, atrevido, que cada vez que le llega el balón al extremo quiere que lo encare. Es un entrenador que quiere atacar, sinceramente", confesó.

El fichaje del central argentino Lautaro se anunció para suplir la inesperada marcha de Juan Rodríguez. "Viene a sumar experiencia a pesar de su juventud, que tiene muchas ganas de crecer", señaló Figueras en su presentación. En cuanto a sus cualidades, es "un central contundente, rápido, que tiene muy buena salida de balón en conducción", remarcó el miembro de la dirección deportiva albirroja.

El exfutbolista del Antequera ya se enfrentó al Algeciras antes de la pasada campaña en Primera Federación. Conoció el Nuevo Mirador con el Cádiz B y con el primer equipo de la capital gaditana. "Me encontré aquí lo que me esperaba, un club familiar, muy cercano, que trata de hacer las cosas bien, y con un grupo humano muy bueno. Además, hay mucha calidad en el plantel y eso también hace que los entrenamientos sean muy buenos. Todo es positivo por ahora", declaró.

Respecto al nuevo grupo II de Primera Federación, el central ve mucha igualdad. "Se fueron algunos de los más fuertes de la categoría. Ascendidos el Málaga, Córdoba, Castellón y demás, pero la categoría cada vez es más competitiva. Yo jugué ya Segunda RFEF, estuve en Primera Federación, y la categoría me parece que cada vez es más competitiva, cada vez te exige más, estar más preparado. Pero creo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, no mirar a los demás e ir haciendo día a día nuestro trabajo", afirmó.