El Algeciras quiere cerrar con rapidez el fichaje de un nuevo central

Algeciras/La dirección deportiva del Algeciras CF quiere cerrar con rapidez la sensible baja que deja Juan Rodríguez en el centro de la defensa, tras su marcha al CD Lugo que entrena Lolo Escobar, exentrenador algecirista. El fichaje de un nuevo jugador que supla esa vacante será uno de los "tres o cuatro" que se produzcan antes del próximo 31 de agosto, fecha de cierre del mercado de fichajes, según Miguel León, que comparte la dirección deportiva albirroja con Jordi Figueras. En ese periodo también es posible que se produzca alguna baja más, algo que no se descarta.

"Creo que la situación está mal enfocada por el jugador -dijo León refiriéndose a Rodríguez- , porque nosotros nos sentamos con él a finales de mayo para comunicarle que tenía contrato en vigor. Él estaba contento, y bueno, al final entiendo que le ha aparecido la oportunidad de jugar cerca de su casa, y él ha querido dar un paso y salir, y nosotros hemos tratado de separar el plano deportivo, hacernos respetar como club, cuando Lugo decidió ponerse en contacto con nosotros, que no fue hace mucho, y tratar de llegar a un acuerdo para que Juan pudiera estar cerca de su familia, que creo que es donde tiene que estar ahora".

Tanto León como Figueras subrayaron que si Fran Justo, nuevo entrenador del Algeciras, no estuviera como técnico del equipo "muchos jugadores no hubieran valorado la oferta del club, y eso nos ha ayudado mucho". Eso sí, León remarcó que "aquí están los que quieren estar; los que no quieren estar, nosotros tampoco insistimos mucho en que estén: queremos hacernos respetar y pensamos que el Algeciras es un sitio para jugar, para crecer como jugador, y hay que tener hambre, y la gente que no entiende esto como primera opción, pues es que no tiene hambre, y que a nosotros como jugador no nos interesa".

Las prioridades son, en este momento, un central y completar la zona de ataque "con gente de desborde, con extremos, y eso es lo que trataremos de incorporar", en palabras de Miguel León. En la agenda está Javi López-Pinto, extremo que llegó al equipo albirroja en el mercado de invierno de la pasada temporada y que rindió muy bien.

"Nos gustan los buenos futbolistas, porque como dice Fran (Justo), los buenos futbolistas encajan solos. Es un jugador que nos gusta muchísimo. Tenemos varias opciones pero es un jugador que el año pasado aportó algo diferente al equipo. Creo que él se adaptó muy bien a lo que es la ciudad, a lo que es el club. Entiendo que le ayuda el cariño que le pueda transmitir. Nosotros, es un futbolista que tenemos en la lista pero a día de hoy pertenece al Burgos", declaró Figueras.

La dirección deportiva aprovechó su encuentro con los medios de comunicación para confirmar que los únicos jugadores que tenían una opción de renovar una temporada más y rechazaron esa oportunidad fueron Yac Diori y Borja Fernández. Este último firmó con la Ponferradina. El alemán Ben Kruguer también está entrenando con el Algeciras.

Sobre el papel de la cantera algecirista, Miguel León confirmó que se seguirá contando con Iker Navarro, Pimienta y Curro. Este último, en su opinión, ha logrado completar su periodo de formación con los dos años que lleva en la dinámica del primer equipo. Señaló además que están trabajando a la órdenes de Fran Justo otros jugadores de la cantera como son Campaña, que jugó cedido la pasada temporada en Los Barrios, el portero Miguel, Juanma Rios y Recaño, que estuvo en el juvenil.

Miguel León informó que se había querido contar con otros futbolistas de la base. "Lo hemos llamado pero estaba de vacaciones y consideraba que no podía venir a hacer la pretemporada. Entonces, como digo, aquí tenemos que dar todos de todo y a veces hay que hacer sacrificios, y a veces tienes que quedarte en tu casa y no tener vacaciones", declaró.