El Algeciras, entre las sensaciones y los resultados

Algeciras/Es momento de reflexión y tener calma en el Algeciras CF, pero también de agachar la cabeza y redoblar el trabajo para alimentar el casillero de puntos. La ansiada primera victoria de la temporada y de la era Fran Justo se está haciendo de rogar en un inicio con más buenas intenciones que resultados. La derrota por la mínima del pasado viernes en Mérida rebajó las expectativas entre muchos aficionados que habían apuntado alto viendo la confección de la plantilla, de un vestuario al que acaba de llegar otro refuerzo más como el extremo madrileño Javi Avilés.

El nuevo Algeciras necesita tiempo. Al menos es lo que se desprende del entorno que rodea el Nuevo Mirador y también del sentir de buena parte de los abonados. El cuarto proyecto albirrojo en la Primera Federación es un equipo de autor con una apuesta firme y decidida por Fran Justo y su cuerpo técnico, un entrenador deseado desde hace tiempo por la dirección deportiva que comandan Miguel León y Jordi Figueras. En ese sentido, la confianza es plena.

El plantel algecirista ha experimentado una importante metamorfosis con más de media docena de fichajes, sin contar a los que han aterrizado con ficha del filial. El vestuario ha mantenido una pequeña columna vertebral sustentada en Iván Turrillo, Tomás, Lucho, Eric Montes o Diego Esteban, pero la realidad es que el equipo aspira a ser algo totalmente distinto a lo anterior en todos los aspectos. Ya se van vislumbrado algunos de los futbolistas que pueden ser determinantes como Paris Adot o Rodrigo Escudero, pero hace falta que aparezcan muchos más que prometen por nombre, por trayectoria y por oportunidad para reivindicarse.

El Algeciras ha comenzado con dos puntos en sus tres primeros partidos, un bagaje que sabe a poco porque en este deporte nada puede igualarse a la satisfacción de una victoria. Viéndolo jornada a jornada, no es temerario decir que el Algeciras ha podido ganar en los tres encuentros disputados hasta ahora así como también ha podido perder. En Alcoy tuvo un penalti para decantarlo a su favor; contra el Sevilla Atlético planeó la remontada y pudo caer de penalti en el descuento; y en el Romano de Mérida seguramente fue donde menos méritos hizo para llevarse algo más que un empate. Lo que hubiese cambiado la historia si el penalti de Escudero llega a entrar en el debut liguero...

Entre las sensaciones y los resultados navega este Algeciras de Fran Justo en el que hay tante fe depositada. El gallego trata de asentar un estilo alegre, vertical, agresivo... apoyado en un orden y una seguridad defensiva. Una manera de jugar al fútbol sin dejar de competir, esa es la meta máxima. De momento, el Algeciras está compitiendo, pero también está concediendo lo mínimo para que los puntos se escapen.

El banquillo del Algeciras. / Andrés Carrasco

¿Un once tipo?

La pasada temporada con Lolo Escobar, el Algeciras encontró pronto un once tipo que le funcionó y exprimió para sacar una buena tacada de puntos. Este curso no parece que los tiros vayan a ir por ahí. Fran Justo parece que es partidario de rotar más, de mover el árbol constantemente para intentar tener enchufados a los máximos posibles. Además, el club ha hecho un esfuerzo para doblar prácticamente todas las posiciones y el gallego tiene donde elegir mientras que no aparcan lesiones ni sanciones.

En lo que llevamos, parece que Justo va perfilando su equipo sin que se termine de imponer el estilo perseguido. Seguramente el entrenador quiere que se repita durante más minutos lo que se vio en la segunda parte contra el Sevilla Atlético o ciertos tramos de Alcoy y Mérida. Y, por encima de todo, el Algeciras tiene que alcanzar la portería a cero salvo que eleve sus prestaciones en la otra área.

El bloque defensivo ofrece pocas dudas con Lucho afianzado en la portería y una retaguardia que va tomando cuerpo. Las dudas planean sobre un centro del campo que no acaba de carburar, sobre todo a la hora de conectar con la mediapunta. En ataque, el Algeciras se puede decir que está sobrecargado por las bandas tras las dos últimas incorporaciones de Juan Hernández y Javi Avilés. Ahora es Justo quien tiene que dar con la tecla para acertar cada semana. Rodri Escudero se ha adaptado bien en la punta y parece que los goles llegarán a poco que el delantero esté bien surtido.

El próximo sábado ante el Marbella en el Nuevo Mirador (15:30), una nueva oportunidad para comprobar si el Algeciras progresa o no como debe.