Algeciras, dedícasela a tu Patrona

El Algeciras Club de Fútbol afronta este sábado (19:00) su quinto encuentro de pretemporada, con motivo del Trofeo Virgen de la Palma, que le enfrenta al Al-Arabi catarí. Los de Iván Ania intentarán conseguir su segundo triunfo del verano en el último ensayo estival en el Nuevo Mirador antes de comenzar la temporada en Primera RFEF.

Los albirrojos llegan enrabietados por la amarga derrota del pasado miércoles ante el Córdoba CF (0-1), en un encuentro en el que fueron de menos a más y que acabó con un carrusel de ocasiones marradas que impidieron que la victoria se quedara en casa. Si los de Ania juegan como en la segunda parte de ese encuentro y consiguen afinar su puntería, una victoria en homenaje a la Patrona de la ciudad estará prácticamente asegurada.

Sin duda el entrenador habrá tomado buena nota de lo que pasó en aquel encuentro. Tras una primera mitad en la que su equipo no encontró huecos ante la férrea defensa cordobesista, en la segunda parte la entrada de Roni ofreció una referencia ofensiva clara y se comenzaron a generar ocasiones, por lo que podría ser de los de inicio. Otro de los que podría ser de los de la partida es Peris, cuya entrada en los minutos finales aportó varias llegadas con peligro desde el lateral izquierdo. Almenara, Leiva y Tomás, muy activos en ataque, también podrían ocupar un puesto en el once.

El asturiano tiene claro que para ganar a los cataríes no bastará con llegar al área rival: "Se trata de eficacia. Es importante generar ocasiones pero también lo es no necesitar muchas para hacer gol". Precisamente lo que ocurrió ante el equipo califal: "Generamos ocasiones para conseguir una goleada, pero al final nos fuimos con una mala sensación. Tenemos que hacer autocrítica y saber que tenemos que mejorar en ciertos aspectos".

La última derrota ha escocido especialmente, ya que las dos anteriores fueron ante equipos de superior categoría (Cádiz y Al-Shabab), mientras que el Córdoba CF militará la próxima campaña en Segunda RFEF. "Afrontamos el partido con ganas de conseguir una victoria, de seguir creciendo, hacer bien las cosas y un poco enrabietados por la última derrota. Queremos dar una buena imagen, que la afición pueda disfrutar y, aunque los resultados no son importantes en pretemporada, un triunfo nos vendría bien para animarnos y seguir creciendo como equipo", comenta Ania.

El entrenador se muestra tranquilo ante la ausencia de fichajes: "Van a venir futbolistas. Todavía no está la plantilla definitiva, pero no podemos esperar por ellos. Tenemos que funcionar desde el primer día. No está siendo una pretemporada fácil porque quedan varios jugadores por llegar. Lo ideal sería tener ya a toda la plantilla pero eso nos cerraría posibilidades de mercado".

A pesar del último resultado, el preparador cree en los suyos: "Estamos tranquilos. El nivel de exigencia que tenemos debe ser alto y debemos ser autocríticos porque ahí está el crecimiento. Si queremos conseguir los objetivos todo pasa por mucho trabajo, mucha humildad y mucha ambición".

Mucho trabajo para engrasar la maquinaria del equipo de cara al estreno en la 'Pro': "Estamos trabajando siempre con el mismo sistema. A veces ponemos dos delanteros, aunque no sean los dos natos, y en esa línea estamos trabajando. Trabajaremos otras alternativas para probar circunstancias que se puedan dar en los encuentros pero tenía a Peris lesionado así que lo he dejado para la última semana".

Para afrontar el debut liguero, Ania quiere que todos los jugadores del equipo estén al 100% físicamente y que tengan el ritmo de partidos, por eso prefiere no cambiar a medio equipo en el descanso durante los ensayos veraniegos. "Quiero que todos los jugadores tengan a sus espaldas varios partidos con los 90 minutos jugados cuando comience la liga para que tengan ritmo", explica.

El Al-Arabi llega a Algeciras con un español en sus filas

El Al-Arabi Sports Club es un equipo de la primera división catarí. En sus filas destaca el español Marc Muniesa, defensor formado en la cantera del Fútbol Club Barcelona y que pasó por las filas del Stoke City inglés y el Girona antes de enrolarse en el conjunto asiático.

Los catarís jugaron el pasado martes un partido amistoso en el Marbella Footbal Center contra la AD Ceuta, a la que vencieron por 3-2 tras remontar el gol inicial del caballa Benji.