Aleix Coch, ante su momento en el Algeciras

Algeciras/Una de las novedades que el Algeciras CF presentó en su última victoria fue la vuelta a la titularidad de Aleix Coch. Fran Justo alineó al defensa, quien por diferentes motivos no había tenido protagonismo desde la primera jornada. La baja por sanción de Arnau Gaixas para la visita de este domingo al Real Madrid Castilla apunta a que Coch repetirá en el eje de la zaga albirroja, una oportunidad para afianzarse con el puesto.

La afición del Algeciras tenía ganas de ver en acción a Aleix Coch, uno de los fichajes llamativos del pasado verano, un refuerzo con experiencia y una dilatada trayectoria. El defensor arrancó la temporada como titular en el empate de El Collao ante el Alcoyano pero unas molestias le hicieron perder comba y caerse del once y la rotación. Arnau Gaixas y Lautaro se convirtieron en la pareja de centrales habituales los siete partidos siguientes (entre las jornada 2 y 8).

Coch desapareció del foco. Apenas tuvo unos minutos testimoniales en la victoria ante el Intercity en Alicante. Con el futbolista ya recuperado eran muchos los hinchas que se preguntaban por qué el central no tenía una oportunidad en un Algeciras que para colmo estaba mostrando fallas defensivas.

Armado de paciencia, Aleix Coch tuvo la ansiada ocasión en el pasado Derbi del Estrecho ante el Ceuta. Justo dio entrada al de Tarragona en lugar de Lautaro para formar junto a Arnau Gaixas. El Algeciras funcionó ante su afición y consiguió la deseadísima primera victoria en el Nuevo Mirador. La inédita retaguardia, con Paris Adot y Dani Merchán en los laterales, cuajó un partido completo y contribuyó al esfuerzo colectivo para mantener la portería a cero, la segunda del curso.

Si no hay contratiempos de aquí al sábado, la lógica indica que Fran Justo repetirá el once del último triunfo para la visita al Alfredo di Stéfano. No obstante, el técnico gallego no podrá hacerlo al cien por cien ya que Arnau Gaixas deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de cinco amarillas. Lo más sensanto es pensar que Lautaro suplirá a Gaixas y jugará junto a Aleix Coch en el corazón de la defensa.

Fotos del entrenamiento del Algeciras CF en La Menacha / Erasmo Fenoy

Aleix Coch Lucena, de 33 años, lleva en la Primera Federación desde que la categoría se puso en marcha. El zaguero ha militado con el Sabadell, el Fuenlabrada, la Cultural y Deportiva Leonesa y ahora lo hace con el Algeciras. Coch fichó por los albirrojos tras una campaña de luces y sombra con la Cultu ya que en León no tuvo la regularidad que sí había tenido anteriormente en Fuenlabrada y Sabadell. Con los de la Nova Creu Alta vivió una amplia etapa en la que dejó huella. Su camino en el Nuevo Mirador acaba de empezar y su huella dependerá en buena medida de si le respetan las lesiones y si es capaz de aprovechar los momentos como el que se le presenta ahora.

Con la ausencia obligada de Arnau Gaixas es probable que Fran Justo convoque al canterano Curro, sin minutos todavía esta temporada ya que oficiosamente ejerce de cuatro central de la plantilla. En el caso de que los albirrojos sufrieron algún tipo de contratiempo añadido, el cuerpo técnico puede echar mano también de Eric Montes, un futbolista capacitado para incrustarse en la defensa de manera excepcional.