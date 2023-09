Zequi se mete a la afición del Algeciras en el bolsillo

Ezequiel Díaz Zequi ha necesitado solo un partido en el Nuevo Mirador para meterse en el bolsillo a la afición del Algeciras CF. Incluso los más exigentes y críticos tuvieron que claudicar cuando el sanluqueño rubricó el gol de la remontada ante el San Fernando que a la postre significó la primera victoria de la temporada y de la era Lolo Escobar.

Zequi desembarcó este verano con la vitola de extremo goleador, como uno de los jugadores que sobresalió la pasada andadura en la Segunda Federación y que fue artífice clave del ascenso del Atlético Sanluqueño. Pues bien, el atacante ya ha abierto la veda. En el temporal del debut en Palma se pudieron extraer pocas conclusiones futbolísticas, pero el pasado domingo el Algeciras enseñó algunas de sus cartas y uno de los ases en la manga puede venir desde la banda con Zequi.

"Fue increíble, no tengo palabras para expresar lo que fue en nuestro estadio con nuestra gente", confesó el sanluqueño en rueda de prensa tras la victoria, todavía "con los vellos de punta" por la ovación que le brindó la hinchada al ser sustituido. No es fácil que el algecirismo conceda así como así unos aplausos.

Para Zequi, al igual que el resto de sus compañeros, arrancar ese primer triunfo en casa fue como "una liberación" ya que el sanluqueño entiende que "descorchar la botella siempre es lo más complicado", sobre todo "con un marcador adverso".

Zequi fue de menos a más en un encuentro en el que el Algeciras entró algo pasado de revoluciones, sin demasiado fútbol, hasta que el San Fernando golpeó. Fue a partir de ese momento cuando los de Lolo Escobar empezaron a demostrar lo que pueden hacer. "Yo creo que fue por las ganas, por un exceso de querer hacerlo bien, de demostrar a la afición... Eso nos pudo perjudicar al principio y nos tuvioron que hacer un gol para darle la vuelta a eso, calmarnos y aprender para que no tenga que ocurrir otras veces porque no siempre vamos a poder levantar un gol en contra", explicó.

El sanluqueño sabía cómo podía hacer daño a la defensa del San Fernando: "Estaba siendo un partido muy tosco y en el descanso lo hablamos y se lo dije a varios compañeros aunque a Juan no se lo dije y la pelota que me metió fue inmejorable", reconoció. "Les dije que estaba rompiendo mucho y que me buscarán porque me iba a salir... y cuando vi al bicho (por Juan Rodríguez) levantar la cabeza, no me lo esperaba", bromeó.

Zequi marcó al primer toque y decantó un partido que el Algeciras supo manejar con el resultado a favor y el aliento de las gradas. "El apoyo de la gente fue brutal, ese momento en que empezaron a cantar... se me ponen los vellos de punta. No sabía lo que era jugar en este ambiente y, pesar de que el día feo estaba feo y la hora era complicada, fue un partido increíble", subrayó.

El extremo, titular en las dos primeras jornadas, está convencido que la remontada "nos va a venir muy bien" y lo argumenta: "Para saber que aún por debajo, tenemos la capacidad para darle la vuelta, creo que eso es lo más importante de todo".