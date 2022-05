Vicente Moral, el árbitro que se enfrentó a Mourinho para el Algeciras-Sevilla Atlético

Alfonso Vicente Moral, salmantino del colegio de Castilla y León, ha sido designado como árbitro principal del partido que el Algeciras CF disputará con el Sevilla Atlético este sábado (19:00) en el Nuevo Mirador, correspondiente a la 35ª jornada liguera del grupo II de la Primera RFEF.

Vicente Moral visita por primera vez el Nuevo Mirador para pitar a un Algeciras con el que no ha se ha cruzado nunca a pesar de su amplia trayectoria en la desaparecida Segunda B. El árbitro charro ascendió a la Primera RFEF con 38 años -a dos del actual límite para arbitrar de 40- tras doce campañas en la categoría de bronce. Formado como periodista, Vicente Moral es recordado por el encontronazo que tuvo con Mourinho en el Deportivo-Real Madrid de 2011 cuando actuaba como cuarto árbitro. "Los 'rivales' fueron el cuarto árbitro, el salmantino Alfonso Vicente, y Mourinho. El portugués solicitó nada más empezar una cartulina amarilla a Lopo por una fuerte entrada a Cristiano. Lo hizo pasándole cariñosamente la mano por el cuello, pero el cuarto árbitro se la retiró inmediatamente y le dijo: "¡No me toques!, ¿vale?". Y le añadió que a partir de ese momento le realizara sus observaciones a más distancia", explicaba el As entonces.

El trencilla de Salamanca ha dirigido este curso once encuentros ligueros y uno de la Copa del Rey. Su última actuación, en la victoria por 3-0 del Deportivo ante el DUX en la 32ª jornada. Al Sevilla Atlético sí le ha pitado esta andadura, fue en la 12ª jornada, en el empate 1-1 de los sevillistas ante el Andorra.

Habitual cuarto árbitro en Primera, el salmantino Vicente Moral es uno de los veteranos de la nueva división, con un promedio de casi 5 tarjetas amarillas por partido, repartidas casi al 50% entre locales y visitantes.

Vicente Moral estará asistido en las bandas por el extremeño Manuel Jesús Suero Paulino y el tinerfeño Manuel Muñoz Guillén, con Juan Antonio Manrique Antequera, de Andalucía, como cuarto árbitro. El malagueño Raúl Chavet García ejercerá como informador arbitral.