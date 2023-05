Sitúan a Tomi Lanzini en la órbita del Algeciras 23/24

A falta de tres jornadas para decidir el destino de todos los equipos del grupo I de la Primera Federación, ya se ha puesto en marcha la maquinaria de rumores del mercado de invierno con el Algeciras CF como protagonista. A los albirrojos los han relacionado con un posible interés por el centrocampista Tomi Lanzini, que ha sido pieza clave en el ascenso a Primera Federación del Antequera como campeón de su grupo.

El especialista en el mercado de fichajes de la categoría Ángel García ha asegurado este martes que Lanzini "podría abandonar" el Antequera "para jugar" en el Algeciras a partir de la próxima temporada, la 23/24. El popular Cazurreando apunta que Lanzini es hermano del jugador del West Ham United Manu Lanzini, a quien esta andadura se le pudo ver por El Maulí como espectador.

Tomi Lanzini, de 31 años, recaló el pasado verano en el Antequera procedente del Unión San Felipe chileno. El bonaerense firmó por una temporada tras pasar unas semanas a prueba en las que convenció al cuerpo técnico. El mediocentro llegó avalado por una dilatada experiencia a sus espaldas, tanto en primera como en la segunda categoría chilena. Además, llegó a debutar en el fútbol profesional argentino con la camiseta de CA Platense.

Lanzini ha disputado 29 partidos como titular esta campaña con el Antequera y ha marcado siete goles en 2.280 minutos en los que vio once cartulinas amarillas.

El Algeciras, que no se pronuncia sobre este tipo de rumores, está lógicamente centrado en alcanzar el objetivo de la permanencia y en cerrar una temporada que ha sido mucho más complicada de lo esperado. No obstante, esta situación no es óbice para que la parcela deportiva pueda estar planificando ya posibles incorporaciones o fijando el interés en ciertos futbolistas. Todo, obviamente, dependerá de que los albirrojos sellen la salvación que tan cerca tienen.