Alejandro Sandroni, el entrenador del Yeclano Deportivo, se deshace en elogios hacia el Algeciras CF antes de que ambos conjuntos se midan este domingo (19:00) en el Nuevo Mirador, en la tercera jornada del grupo IV de la Segunda B. "A día de hoy el Algeciras es uno de los que mejor juega al fútbol", asegura el técnico artífice del ascenso azulgrana.

"Estoy escuchando algunos comentarios y estamos equivocados", comenzó Sandroni su intervención sobre los albirrojos en rueda de prensa. "He visto al menos a la mitad de equipos del grupo y a día de hoy el Algeciras es uno de los que mejor juega al fútbol y con toda la palabra equipo", sostiene. "Tiene un entrenador desde enero, el señor Fajardo, viene en una dinámica positiva tremenda, juega de una manera como de conocerse de toda la vida, cree en el entrenador y es capaz en la Nueva Condomina de no cambiar de identidad y de hacer 60 minutos espectaculares", relata Sandroni. "En su casa, el Nuevo Mirador, con el apoyo de cuatro mil o cuatro mil quinientas personas, estamos hablando de uno de los rivales más peligrosos y que mejor fútbol hace en este momento", sentencia.

"Nos tenemos que adaptar dentro de nuestra humildad", prosigue Sandroni a la hora de enfocar cómo atacar el Nuevo Mirador. "Buscamos que los jugadores estén preocupados en mejorar. Yo voy a ser injusto cada día (en cuanto a las alineaciones) y lo único importante es que al Yeclano Deportivo le vaya bien. Habrá momentos para todos y lo fundamental es que cuando les toque estén al servicio del Yeclano y cuando no les toque, igual", reflexionó.

Sandroni entiende que el duelo ante el Algeciras es "un partido para demostrar carácter". "Es una oportunidad para decidir qué queremos. Un aficionado me dijo el otro día por la calle que era una jornada para ir sin presión a Algeciras, eso es conformarse", subraya. "Tenemos que decidir si vamos a por el partido o no, no vamos a hacer 20 horas de autobús para ver qué pasa. Con carácter y con humildad, tenemos que saber que nos vamos a encontrar a un rival que te somete, que juega mucho en tu campo, por eso tenemos que tener capacidad de sufrir, estar juntos y trabajar más que ellos", proclama el preparador argentino.

Para Sandroni lo cosechado antes ayuda a trabajar, pero advierte: "Cada partido es una historia. Yo lo que quiero que nos quitemos de la mente es que hasta el año pasado éramos un equipo que dominábamos los partidos casi al completo, pero tenemos que saber que estamos en Segunda B y vamos a pasar momentos fastidiados. Tenemos que saber sufrir en esos instantes y aprovecharlos, pero eso no quiere decir que no vayamos a salir a ganar los partidos", comenta.

Sobre una posible alineación, tras su victoria ante el Cádiz B, Sandroni considera que disfruta de "variantes". "Ya nos vamos conociendo todos. Nos ayuda mucho tener buenos resultados, pero tenemos que seguir aprendiendo porque acabamos de llegar y hay que seguir trabajando más", insiste.

Sandroni repasó la enfermería, con Mario Sánchez aún tocado, Pablo Vivanco de vuelta al grupo y Fran Martínez, tocado en un tobillo.