Sandroni: "El Algeciras es el equipo que mejor compite ahora en la categoría"

Alejandro Sandroni, el entrenador del Intercity, entiende que su equipo debe afrontar con "humildad" la visita de este sábado al Nuevo Mirador (20:00). "Creo que el rival que vamos a tener es el que mejor compite ahora en la categoría", manifestó el técnico en referencia al Algeciras CF de Lolo Escobar.

Sandroni pone al colectivo por encima de cualquier individualidad: "Todos estamos al servicio del equipo", dijo antes de marcar la pauta para el desplazamiento: "La humildad es fundamental para competir en Algeciras".

La buena racha del Intercity ha avivado la ilusión, pero Sandroni no quiere perder el foco: "Estamos bien, todo pasa rápido cuando hay buenos resultados, pero no nos tiene que equivocar porque tenemos que seguir trabajando y mejorando. Esto no para y el partido de Algeciras va a ser muy exigente".

El argentino tiene claro que "el equipo ha evolucionado". "Todos los equipos son entes que van creciendo durante el año, nosotros hemos crecido, tenemos buenos jugadores y es mérito de ellos el trabajo, pero los resultados no garantizan que el sábado en Algeciras vayas a ganar, hay que volver a demostrarlo, adaptarse a nuevas circunstancias", explicó.

"No hablamos de play-off, hablamos de llegar a 50 puntos", aseguró Sandroni sobre la posibilidad de asaltar los puestos altos en los que está el Algeciras. "Es una presión totalmente innecesaria e irreal. Tenemos que mejorar mucho a nivel individual y colectivo, el club también y el cuerpo técnico".

Sandroni dio por descartado a Rafa Gálvez y espera contar con los otros 21 jugadores de la primera plantilla. "Tenemos que ver y no arriesgar en algunos casos, pero estamos contentos con la plantilla y seguros de que los que salgan lo harán al cien por cien".