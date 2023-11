La Primera Federación y los horarios de la discordia

La Primera Federación tiene un problema con los horarios. Los clubes y los futbolistas, en su mayoría, no se atreven a alzar la voz, pero se va extendiendo la discordia y también el malestar entre los aficionados ante el hecho de que sus equipos se están viendo obligados a jugar los fines de semana al mismo tiempo que los grandes de LaLiga. Un ejemplo claro es el caso del Algeciras CF, que el pasado sábado jugó en Linares al mismo tiempo que el Real Sociedad-Barcelona y este próximo sábado repetirá a las 20:00 contra el Intercity y se solaparán con el Valencia-Real Madrid de las 21:00.

El expresidente de la RFEF, el polémico Luis Rubiales, que ha sido inhabilitado durante tres años por la FIFA, tenía su guerra particular con Javier Tebas en ese eterno enfrentamiento entre la Federación y LaLiga. Rubiales siempre se jactó de ser defensor del fútbol modesto y se convirtió en el artífice de lanzar la Primera Federación como la joya de la corona. Sin embargo, la categoría presenta muchas fallas. Una de ellas es que la planificación de los horarios para la temporada 2023-24 castiga y mucho a los aficionados de una Primera Federación que se están viendo obligados a no poder disfrutar de los grandes partidos de la máxima división.

La Federación se ha empeñado en que haya partidos de Primera Federación los sábados y los domingos a las 20:00, la franja del prime time de LaLiga en la que habitualmente juegan el Real Madrid, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid. Estos horarios pueden ser entendibles durante agosto y septiembre debido a las altas temperaturas, pero a partir de octubre comienza a carecer de sentido, más aún con la llegada del frío y con la noche ya metida de lleno, factores que impiden en especial a las personas más mayores y delicadas de salud.

Los clubes, de puerta para dentro, echan en falta tener algo más de margen para poder fijar sus horarios en casa. El Algeciras, por ejemplo, no ha podido todavía jugar ni una sola vez un domingo a las 17:00, el horario de toda la vida y el más respaldado por los hinchas rojiblancos, muy partidarios también de jugar el domingo a las 12:00. La taquilla es la gran perjudicada ya que difícilmente se puede captar al seguidor neutral cuando a la misma hora puedes ver desde el sofá al Barça o al Madrid.

La RFEF quiere mantener varias franjas el sábado (16:00, 18:00 y 20:00) y el domingo (12:00, 16:00, 18:00 y 20:00) para que los encuentros de la categoría no se pisen y también para beneficiar a la plataforma televisiva, una apuesta que no termina de despegar. De hecho, se rumorea que la RFEF y ATM Broadcast (la productora de FEF TV) no han alcanzado las cuotas previstas y el acuerdo ni siquiera ha sido refrendado. En su tercera temporada, la tele de la Primera Federación sigue en pañales.

Terremoto y transición

Tras el terremoto vivido con Luis Rubiales, Jenni Hermoso y la situación de la selección española femenina, la Federación Española vive un momento de transición en el que Pedro Rocha trata de devolver la estabilidad a una casa que se encuentra con varios frentes delicados abiertos, algunos en vía judicial.

La RFEF está en plenas reformas y con un escenario de elecciones en el horizonte próximo. Pedro Rocha lidera este proceso de transición tras las decisiones adoptadas el pasado mes de septiembre por la comisión de presidentes de federaciones de ámbito autonómico y territoriales y de la junta directiva/comisión gestora de la RFEF.

"Desde la RFEF se quiere mostrar públicamente el compromiso absoluto y real para seguir acometiendo cambios imprescindibles que recuperen el funcionamiento de la entidad. Esta institución está convencida de que las transformaciones son necesarias y, por ello, se realizarán con la máxima celeridad posible, de forma progresiva", manifestó la Federación entonces en un comunicado en el que pedía cooperación "en un escenario especialmente atípico como el que se vive con la selección española".

Desde la Primera Federación los clubes aguardan con cautela y expectación este tsunami interno aunque hay muchas cuestiones de la era Rubiales que quedaron pendientes de solución y varios frentes fundamentales en el aire. Lo que más preocupa a los 40 inquilinos de la categoría es que se cumplan los plazos de las ayudas económicas acordadas, ya que la economía de muchos depende en buena medida de esto. La RFEF apretó las clavijas en verano con el control financiero y los equipos confían en que este traspaso de poderes no afecte al buen desarrollo de los presupuestos.