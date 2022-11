Sancho: "Reforzaremos lo que haga falta para que el Algeciras luche por el playoff"

El Algeciras CF quiere mantener la altura de sus miras. La ambición no se negocia en el Nuevo Mirador. No, al menos, mientras esté a los mandos Félix Sancho. El propietario del club delegó el día a día en Ramón Robert, con quien está "encantado" con su labor, pero no pierde ojo de la actualidad algecirista. Aprovechando el parón de la Primera Federación por la Copa del Rey, Sancho se presta al debate y se moja: "Tenemos el equipo que mejor fútbol juega de la categoría", afirma. "Solo nos hace falta corregir algunos detalles para refrendar con resultados", agrega.

El burgalés encara su segundo proyecto desde el inicio con el Algeciras, con la SAD a punto de culminar, con una estructura que ha dado un paso de gigante hacia la profesionalización y con un panorama deportivo que ha convertido el Nuevo Mirador en una fiesta cada vez que juegan los de rojo y blanco. Ante el Deportivo de La Coruña se congregaron más de 5.000 almas en el estadio.

Sancho tiene claro que los objetivos de la temporada siguen intactos, pero advierte de que hará un esfuerzo si es necesario en el mercado de invierno, como ya ocurrió hace un año cuando el Algeciras invirtió en enero para pelear por un playoff que se escapó por una polémica decisión en los despachos.

"Reforzaremos en invierno lo que haga falta para que el equipo luche por el playoff de ascenso", asegura Sancho para disipar cualquier duda sobre las intenciones de la entidad para la ventana de fichajes que se abrirá a mitad de liga.

Refuerzo al margen, el de Burgos entiende que el Algeciras está compitiendo sobre el verde y que lo está haciendo con una buena imagen: "En mi opinión, tenemos el equipo que mejor fútbol juega de la categoría. No he visto a otro que juegue así, que domine a los rivales de esa manera. El equipo juega mucho y juega bien, solo nos falta corregir algunos detalles para refrendarlo más veces con resultados", explica Sancho.

El dirigente albirrojo cree que los de Iván Ania podrían llevar cuatro-cinco puntos más con algo más de fortuna: "Se han escapado algunos puntos, como el día de la Cultural en casa, un partido que de 100 veces, lo ganas 99... y otros encuentros que por juego merecimos más, como ante el Deportivo de La Coruña. Y con esos puntos estaríamos hablando de que el equipo está arriba en mitad de la tabla", reflexiona.

Sancho, a pesar de todo, está convencido de que "la plantilla tiene potencial para estar donde creemos que tiene que estar, con opciones de luchar por el playoff como el año pasado".

"Lo importante es llegar con opciones a marzo, ya lo vimos el año pasado"

"A ver si recuperamos a Borja, que es un futbolista muy importante, para mí fundamental, un jugador que le da mucho al equipo", reconoce el burgalés.

El accionista único de la SAD algecirista está maravillado con la respuesta de la afición y le pide a la grada "que no desespere" porque "no hemos llegado ni a mitad de temporada y queda muchísimo".

"En dos partidos ganados te metes arriba. Ya lo vimos la pasada campaña, que lo importante es llegar bien situado y con opciones a marzo. Si llegas fuerte a los últimos meses de competición, tienes muchas posibilidades de meterte entre los mejores y ahí es donde queremos estar", sentencia.