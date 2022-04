Algeciras-Salva: el reencuentro que no pudo ser

El duelo entre el Algeciras CF y el UCAM Murcia del próximo domingo (12:00) en el Nuevo Mirador estaba subrayado en rojo en el calendario de muchos algeciristas como la fecha del reencuentro con Salva Ballesta. Sin embargo, el club universitario, que no levanta cabeza esta temporada, destituyó al entrenador hace ahora un mes y el público de La Menacha tendrá que esperar para volver a cruzarse con el hombre que a punto estuvo de llevar a los albirrojos a Segunda División.

El partido del domingo será el del reencuentro que no pudo ser. La afición del Algeciras aguardaba con expectación una posible vuelta de Ballesta ahora como rival con el ánimo de brindarle un calurosa bienvenida a modo de agradecimiento por lo vivido hace apenas un año con el ascenso a la Primera RFEF y el inolvidable playoff que tocó techo en Almendralejo. Salva, por su parte, siempre ha mostrado su simpatía por todo lo relacionado con el club y el arraigo sembrado en el periodo que comandó el vestuario.

Algunas peñas, incluso, se habían preparado con tiempo para tener un detalle con el que fuera míster albirrojo, aunque los incondicionales eran conscientes de que la dinámica del UCAM podía forzar lo que finalmente ocurrió el pasado 20 de marzo, la destitución del zaragozano después de un bagaje de solo cuatro victorias en dieciséis partidos en una plantilla de bambalinas que sigue sin salir del descenso. Tampoco despegan los de Murcia con la llegada de José Manuel Aira, el tercer inquilino del banquillo universitario en la 21/22.

La presencia de Salva habría añadido un morbo extra a una cita de enorme valor para los dos conjuntos, para un Algeciras que marcha sexto y pelea por estar entre los cinco primeros y para un UCAM, tercero por la cola, que se juega uno de los últimos cartuchos para no descolgarse de la permanencia que ahora tiene a seis puntos.

El Algeciras y Salva Ballesta separaron sus caminos el pasado verano tras un periodo de negociación en el que la mayor parte del algecirismo daba por hecho que el entrenador iba a continuar. Sin embargo, se preparaban cambios profundos en un club que pasaba ya a funcionar bajo la tutela directa de Félix Sancho, el futuro máximo accionista de la SAD albirroja. La entidad se planteó otro perfil de técnico y se decantó por Iván Ania para un proyecto más a medio plazo.

La salida de Salva generó todo tipo de reacciones en el entorno algecirista, aunque la hinchada aceptó de buen grado el cambio ante la perspectiva de un nuevo horizonte sustentado por Sancho y con la ambición de llevar al club al fútbol profesional. Ania, por su parte, tardó poquísimo tiempo en demostrar que el Algeciras había elegido a un técnico de primer nivel y, como se suele decir, el algecirismo pasó página.

Ballesta, por su parte, se despidió así con este mensaje a través de Instagram ilustrado con una foto en el vestuario del Nuevo Mirador con sus colaboradores más directos: "Mi gente, mi familia deportiva, honrados y leales. Los mejores. Volveremos a disfrutar de esa increíble ciudad, grandiosa gente, inigualable afición y espectacular club. Ahora tocará animar desde la grada como un algecirista más, pero repito, volveremos para hacer historia de nuevo. Vamos Shira", escribió.

Arrancada la temporada, Ballesta aguardó en casa, en Málaga, una oportunidad que no tardó en llegarle. A primeros de noviembre, el UCAM prescindió de Salmerón y encomendó al exalbirrojo los mandos de un conjunto que había empezado por debajo de lo esperado. Salva cogió las riendas de un UCAM que marchaba 14º con 12 puntos, uno solo por encima de los puestos de descenso tras las once primeras jornadas. A pesar de que el club hizo un gran esfuerzo en el mercado de invierno, con varias llegadas y salidas, Salva no logró poner en órbita a los universitarios, que va a necesitar un tramo final sobresaliente para escapar de las garras del descenso.

El Algeciras y Salva Ballesta se vieron las caras en la primera vuelta en La Condomina, donde los de Ania concedieron la primera victoria del técnico zaragozano en el banquillo universitario en un partido para olvidar.