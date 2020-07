El día que Salva Ballesta quedó prendado con Marcos Mendes

Marcos Mendes es un tipo majo, como dicen de Despeñaperros hacia arriba. Su acento navarro es inconfundible por mucho que haya nacido en Bissau, a más de cuatro mil kilómetros de la cuna de los Sanfermines. Después de más de media vida en Pamplona, el nuevo delantero del Algeciras CF se prepara para su primera experiencia en el sur, en un proyecto que le ha "convencido por todo", en una ciudad donde quiere ponerse "las metas más altas".

Mendes está deseoso por arrancar la pretemporada, aunque explica que todavía no ha disfrutado ni de vacaciones (lo hará en agosto). El atacante reconoce que ponerse a las órdenes de un profesional como Salva Ballesta supone "un extra de motivación" a ese cúmulo de emociones que ha ido sumando desde que se anunció su fichaje por el Algeciras.

El ariete recuerda con cariño cómo conoció al que será su entrenador. "Estábamos en el playoff de ascenso, yo con la Peña Sport, y el míster, con el Móstoles. Después de uno de los partidos vino a hablar conmigo, me felicitó por el trabajo hecho y me preguntó si tenía algún plan para la temporada siguiente", rememora Mendes sobre una eliminatoria que se llevó el conjunto madrileño de Salva, en la primera ronda de la 18-19. Ahí fue cuando Ballesta le echó el ojo al que será uno de sus delanteros.

A Marcos Mendes, la idea de recalar en el Algeciras le fue ganando poco a poco, según fue descubriendo lo que puede ofrecer su nuevo destino. "Al principio, cuando mi representante me dijo que el club estaba interesado, lo primero que pensé es que estaba muy lejos. Yo en Pamplona, el Algeciras en Andalucía... Y con esto de la pandemia", confiesa. "Pero me fui informando, vi el proyecto del club, la afición que tiene, el estadio, lo que ha hecho en los últimos años... y cada vez me gustó más, me ha convencido todo", afirma.

El punta cree que hay motivos "para ilusionarse" con el Algeciras que se está formando para la próxima andadura. "Por día que pasa estoy con más ganas, sobre todo después de ver cómo me ha recibido la afición. Me han escrito por las redes, me han animado, he sentido el cariño desde el primer momento", subraya.

El navarro de adopción entiende que la próxima campaña, con el objetivo de la Segunda B Pro, "hay que ponerse metas altas y ser competitivos". "Va a ser un año raro para todos después de lo que ha pasado, pero vamos a poner más ganas que nunca por volver a disfrutar del fútbol", advierte.

Mendes procede el filial del Osasuna, el Promesas, con el que ha jugado en distintos puestos como atacante. "Yo siempre he jugado de delantero centro (en la Peña Sport fue pichichi del grupo de Tercera), pero también puedo caer a banda. Con el último míster solíamos jugar con dos puntas", aclara.

Uno de los que ha asesorado a Mendes antes de su traslado a Algeciras es el ya exalbirrojo Pablo Ganet, con quien comparte representación. "Me ha dado algunas referencias y la verdad es que todo son ayudas y buenos gestos desde que he fichado", destaca.