Pablo Ganet dice adiós: "Se va un algecirista de corazón"

Pablo Ganet se ha despedido este lunes del Algeciras CF y del algecirismo. El centrocampista internacional por Guinea Ecuatorial no estará en el proyecto 20-21 de los albirrojos con Salva Ballesta en la Segunda B. Ganet ha dicho adiós con una carta llena de agradecimientos y buenos recuerdos de su último periplo en el Nuevo Mirador.

"Gracias Algeciras. Gracias algeciristas", comienza el malagueño de origen ecuatoguineano. "Llegó el momento de la despedida en mi segunda etapa en el club. En su día se separaron nuestros caminos y, como los verdaderos amores, se volvieron a juntar cuando peor estábamos ambos para disfrutar juntos y devolver al equipo adonde mínimo se merece, a Segunda B. Disfruté en ese gran año como un niño pequeño rodeado de un grupo futbolístico y humano increíble", afirma.

"Es momento de agradecer a Mané (el ex director deportivo) que apostó por mi vuelta, a Miguel Ángel (utillero, alma del club y parte imprescindible), al cuerpo técnico por confiar en mí desde el primer día que volví, a compañeros por acogerme de nuevo tan bien y a la afición, que desde el primer momento me ha apoyado tanto y me ha respetado. Cuánto hemos disfrutado juntos en este camino a Segunda B y este año compitiendo hasta que hemos podido. Cómo me alegro de haber tomado esa decisión de volver", escribe.

"Este año hemos luchado por conseguir el objetivo de mantenernos y me duele no poder haberme podido despedir de todos vosotros como me hubiera gustado, dentro del verde, en la que considero que es mi casa. Pero nos volveremos a ver en el Nuevo Mirador. Han sido casi cien partidos juntos vistiendo con orgullo, pasión y felicidad este escudo, espero que hayáis disfrutado conmigo tanto como yo con vosotros", confiesa.

Ganet ha dedicado una "mención especial" a "mi compañero de batalla, Iván, por pelear por mí, por apoyarme a volver; eres compañero de habitación, de viajes, de peleas cada día en los entrenamientos para acabar con un abrazo de hermanos, por disfrutar cada domingo juntos y entendernos con una sola mirada dentro del campo, tanto en los buenos como en los malos momentos. Gracias, amigo, a tu lado he sacado la mejor versión de mí. Cuida de este gran club y esta enorme afición", encomienda.

"Gracias afición. Sois lo mejor que tiene este club. Nos veremos en el Nuevo Mirador, soy algecireño de adopción y para siempre algecirista de corazón. Gracias también a todo lo que rodea al club. Espero no olvidarme de nadie porque todos estaréis dentro de mí", acaba.