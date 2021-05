Salva Ballesta, el entrenador del Algeciras CF, ve a su equipo "muy fuerte" para "afrontar un partido a vida o muerte" el próximo sábado ante el Sanse en el Municipal Villanovense (12:00), en la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda. El técnico albirrojo ha subrayado este viernes, justo antes de que la expedición partiese de viaje rumbo a Extremadura, que "lo más importante en este tipo de partidos es no cometer errores".

Ballesta y sus jugadores han aprovechado la semana para recargar las pilas y recuperar a algunos tocados. La moral, como es obvio, está por las nubes. "En el aspecto mental, el equipo llega muy fuerte. Los jugadores son sabedores de que este no es un partido en el que un punto es importante, saben que solo va a pasar uno y que hay que afrontarlo de manera muy inteligente. Físicamente, el equipo está bien y hemos recuperado a una serie de jugadores importantes que por lo menos nos pueden ayudar en un momento dado a tener ciertas soluciones en el banquillo", ha manifestado el preparador, que da por descartado al delantero Canillas, recuperándose de una rotura de fibras.

"Es un partido que va a exigir mucho", ha vaticinado sobre el rival. "Creemos que el Sanse es un equipo que base su potencial en la intensidad en todas sus líneas, tiene gente veterana, gente que sabe perfectamente de la categoría, así que vamos a intentar atacar sus puntos débiles y potenciar los fuertes nuestros".

Para Ballesta "no cometer errores" es la prioridad. "Yo creo que en los partidos a vida o muerte como estos se deciden por muy poco, por no cometer errores".

El míster entiende que la eliminatoria "será un partido que tendrá muchos partidos" y lo argumenta: "Habrá muchos momentos y habrá que saber jugar con los tiempos. Tenemos que ser inteligentes y ver cómo se desarrolla para actuar de una u otra manera. Lo que tenemos claro es no se parecerá a un encuentro de una competición regular".

"Es el partido más importante de mi cortísima carrera como entrenador"

Salva se llena de orgullo con la afición algecirista: "Nunca nos han abandonado, siempre han estado con nosotros. Si algo tiene de que alardear este club es de la afición que tiene, del apoyo, de los que van fuera. El único punto negro es que una temporada tan excelente no se haya podido disfrutar con un Mirador hasta arriba", ha expresado.

El Municipal de Villanueva de la Serena es el escenario del choque. "El campo yo no lo habría elegido pero habrá sus motivos de por qué está en el playoff. No lo habría cogido, sobre todo por la posibilidad de llevar más aficionados, pero son circunstancias que cuando no las puedes cambiar no me preocupo en ello, Tampoco de la hora, es lo que hay y a muerte", ha zanjado.

Ballesta se toma la cita contra el Sanse como "el partido más importante de mi cortísima carrera como entrenador". "Es un duelo en el que puedes pasar a otra final y que te da una posibilidad de seguir creciendo y de enfrentarte a equipos importantes y someterte a esa exigencia, que es lo que me gusta a mí".

El técnico considera que no hay mucho más que decir al vestuario para motivarlo: "Será más una charla táctica, de recordatorio que de otra cosa porque a estos chavales ya hay poco que decirles", ha confesado. "Lo más bonito es que las cosas dependan de uno y que el equipo salga haciendo lo que tiene que hacer, sin miedo y con nuestra identidad. Uno de los dos caerá muy honradamente, pero la bandera del Algeciras va a estar entre los 16 mejores equipos de España de la Segunda B".