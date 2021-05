Félix Sancho apenas lleva unos meses ligado al Algeciras CF y ya acumula varias emociones fuertes: primero con el ascenso como campeón a la Primera RFEF y ahora con el playoff a Segunda que arranca para los albirrojos el sábado en Villanueva de la Serena. Hay quienes sostienen que el burgalés ha contagiado su suerte. El principal inversor del club y futuro accionista único, una vez que se complete la transformación en SAD, tiene un plan de crecimiento y profesionalización para la entidad, ya sea en el fútbol profesional o en la nueva categoría de la Federación. Sancho, además, devuelve el guiño a Salva Ballesta, que mostró su predisposición a continuar como entrenador del Algeciras la próxima temporada. "Se ha ganado la renovación", dice sin ambages.

"Ahora estamos todos centrados en este playoff que es un momento importante e histórico para todos, club, aficionados, plantilla, ciudad... Pero se puede decir que Salva Ballesta se ha ganado la renovación automática por todo lo que ha hecho esta temporada con el Algeciras", afirma Sancho al ser preguntado por el futuro del técnico.

"Nosotros cuando todo esto acabe nos sentaremos y veremos porque igual él (por Salva) recibe una oferta muy superior y sería también entendible después de lo que ha conseguido. Lo que tenemos claro es que la primera persona con la que hablaremos será con Salva y a partir de ahí ya iremos viendo el resto", explica.

El burgalés valora lo que ha logrado el Algeciras tanto en el terreno de juego como en lo institucional. ¿Pero está sorprendido por haber alcanzado el playoff entre los 16 mejores de toda España en la categoría? "Yo soy una persona optimista por naturaleza, siempre lo he sido. Cuando llegué al Algeciras había quien me decía que el equipo no iba ni a meterse en la Primera RFEF y después que no podría alcanzar el playoff. Este vestuario, a base de trabajo, de valores, de compromiso, también con esa pizca de suerte ha demostrado un rendimiento muy por encima del que se esperaba. A mí, conociendo cómo han trabajado, cómo son y cómo ha conducido la temporada Salva Ballesta no me sorprende del todo", expresa.

Sancho desvela que tuvo una charla con la caseta, con jugadores y técnicos, durante la segunda fase. "Para que decirles que disfrutasen, que el objetivo ya estaba cumplido y que podían competir con cualquiera". Y el burgalés valora la manera en la que el Algeciras ha sabido reponerse a los contratiempos, sobre todo a las lesiones o el bache con el gol.

¿Descuadra muchos los planes un ascenso a Segunda? "Bendito problema", dice tajante. "Nosotros tenemos nuestro proyecto planteado y en marcha, ya sabiendo que se ha conseguido un ascenso importante a la Primera RFEFE, pero lógicamente hasta que no sepamos dónde vamos a estar no podemos perfilarlo del todo. Ojalá que fuera en Segunda, supondría trabajar con muchísimos más recursos y con muchísimas posibilidades y que a nadie le quepa duda de que apostaríamos por un Algeciras que pudiese competir y disfrutar de la categoría", expone.

Sancho ve la eliminatoria con la UD San Sebastián de los Reyes pareja, pero invita a afrontarla "con prudencia". "Está claro que hay clubes de un potencial muy grande sobre el papel como Badajoz, Ibiza o Burgos, se puede decir que hemos tenido suerte porque en vez de un primero ha tocado un segundo, pero sin olvidar que el Sanse está en el playoff por méritos propios al igual que el Algeciras", argumenta. "De todas formas, de la manera en la que se ha clasificado el equipo, estoy seguro de que los rivales ven al Algeciras como un equipo peligrosísimo", añade.

El propietario algecirista y su grupo de trabajo no han parado un segundo con las muchas gestiones que conlleva el funcionamiento del club y el proceso de la Sociedad Anónima Deportiva: "Desde que hemos llegado estamos volcados en encauzar todo el asunto económico, con la Seguridad Social, con los proveedores, con la conversión en SAD y por supuesto manteniendo la estabilidad para que la plantilla tuviese los pagos garantizados y pudiese trabajar con la máxima tranquilidad", relata.

"Entiendo que eso también influye en el buen rendimiento, aunque no me cabe duda de la profesionalidad de estos jugadores, técnicos y trabajadores. Todos o casi todos hemos visto de cerca alguna situación delicada en algún equipo y al final esto es fútbol y cuando los futbolistas salen al césped se olvidan de todo", reflexiona.

La pregunta es obligada. ¿Y si el Algeciras se cruza en una hipotética final con el Burgos? "No me gustaría que el Burgos y el Algeciras se encontrasen en una posible final. Prefería que ascendiesen los dos", reconoce Sancho.

Uno de los pilares del Algeciras para Félix Sancho es su afición. El burgalés ha quedado gratamente sorprendido por la implicación y el entusiasmo de la hinchada. "Viendo el ánimo de la afición, que ha agotado las entradas en un día y habría agotado 500 más, estoy convencido de que la próxima temporada, cuando se puedan ampliar los aforos, vamos a contar con un respaldo cada vez mayor hasta que logremos el objetivo que pasa por tener el estadio lleno".