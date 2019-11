Miguel Rivera, el entrenador del UCAM Murcia CF, entiende que el Algeciras CF no pasa por su mejor momento y confía en sacar tajada de la situación este domingo en el Nuevo Mirador (17:00). "El Algeciras ahora está en un tramo competitivo en el que le está costando un poquito más y nosotros tenemos que aprovechar esto", afirmó el técnico este viernes en rueda de prensa.

Rivera, no obstante, advierte que su rival tuvo "un comienzo muy bueno" y destaca que "con balón es muy peligroso". "El Algeciras es un equipo que hizo muy bien las cosas, con una política de continuidad de los jugadores que le dieron el salto de categoría y varias incorporaciones de futbolistas a los que conozco porque a algunos los pudo disfrutar, gente como Antonio Domínguez, que nos dio un rendimiento extraordinario, Choco, Martos, Lopito, Jardel...", explicó el entrenador del UCAM.

El malagueño considera que hay "esperanza" en un UCAM que ocupa la plaza de promoción por la permanencia y que aún no ha ganado fuera de casa. "En la felicidad completa no estamos, necesitamos resultados", concedió Rivera, cuyo equipo empató in extremis la pasada jornada con el Cádiz B. "Dado lo que vimos el domingo pasado, cuando un equipo lo intenta todo, faltando esa pizca de fortuna, sabiendo que veníamos de una situación complicada, con la reacción buena, después de todo lo que pasó, nos agarramos al lado positivo. Y es que el equipo se rebeló y por lo menos conseguimos un gol que nos dio un poquito de esperanza", manifestó.

"Tenemos que mejorar mucho la faceta de finalizar y seguir en esta línea", indicó Rivera. "Y personalmente quiero ya corregir esa pauta que dice que fuera de casa no somos capaces de ganar", subrayó.

"El Algeciras es muy peligroso con la posesión del balón"

El técnico proclama el camino a seguir: "Que todos nos animemos a todos y empujemos. Hay muchas cosas positivas que vamos descubriendo y recordando, pero es fundamental que comprendamos que la situación es muy compleja y que todos necesitamos encontrarnos en nuestra mejor versión porque la clasificación nos aprieta muchísimo, pero la respuesta que está teniendo el equipo cada día es mejor y eso nos tranquiliza".

"Todo lo que he vivido en las últimas temporadas es tratar de salir de situaciones incómodas, sé cómo salir de ahí, entiendo que somos un equipo diseñado para una idea diferente a la que ahora tenemos que manejar, pero no nos queda más remedio que aceptar la realidad. No es inteligente ahora hablar de ascenso, tenemos que ver cómo salimos de dónde estamos", sentenció.

Los universitarios tienen las bajas confirmadas por lesión de Brito y Carlos, y casi seguro de Yanis. Chavero ya está en condiciones de viajar.