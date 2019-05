Jonathan Risueño, el técnico del Centre d’Esports L’Hospitalet, aseguró que su equipo saldrá “a tumba abierta” ante el Algeciras CF el domingo para tratar de remontar la eliminatoria en la vuelta de la primera ronda por el ascenso a Segunda B, que se decidirá en el feudo catalán (19:00, en directo por Footters). El entrenador se deshizo en elogios hacia la afición albirroja –“es una envidia”, dijo– y quitó hierro a la polémica surgida por el recibimiento que su conjunto tuvo al llegar al estadio Nuevo Mirador.

“El Algeciras tiene una afición que es una envidia”, atajó Risueño al ser preguntado por cómo se sintió su equipo el pasado domingo en terreno algecirista. “Una gran afición, da gusto ver como estaba el Nuevo Mirador”, continuó el entrenador en palabras a la Ser Radio Algeciras. “Ya dije tras el partido que nos hicieron sentir como auténticos profesionales desde que llegamos hasta el final por el ambiente que se vivió con la gente animando a su equipo, como tiene que ser”, subrayó Risueño.

Sobre el hecho de algunos seguidores pudieran estar encima de los suyos al acceder al estadio (con un empujón incluido por parte de un hincha), el técnico del Hospi no considera que sea “responsabilidad del Algeciras, el fallo fue más bien de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que no pusieron las vallas pertinentes y solo había dos policías locales”, dijo. “Quito responsabilidad a la afición, creo que fue más una mala coordinación en ese momento de los encargados de controlar el acceso y la seguridad”, zanjó Risueño.

El técnico destaca el clima de remontada que se respira en el entorno del club del Llobregat: “Afrontamos la vuelta con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y esperando que llegue el domingo con nuestra afición, que va a estar a muerte con el equipo, llevándonos en volandas para darle la vuelta a la eliminatoria”, proclama el míster.

"A ellos los espero encerrados atrás e intentando cazar una contra"

El preparador del L’Hospitalet explica la fórmula para encarar el choque: “Nosotros tenemos claro que vamos a salir a atacar, desde el principio, a tumba abierta, a meter toda la carne en el asador desde el segundo uno”. Risueño avanza que sacará “un equipo ultraofensivo para intentar embotellar al Algeciras desde el primer momento”. El franjirrojo, no obstante, entiende que su equipo necesita “esa pizca de suerte que hay que tener en estos partidos, como ya demostró en la ida”.

Risueño espera “a un Algeciras igual que en el campo del Betis B o igual que con el Cádiz B, encerrado atrás, intentando cazar algún balón a la contra para marcar ese gol que nos ponga las cosas muy difíciles”. “Espero que nuestro equipo esté bien en las vigilancias defensivas, que esas contras que el Algeciras va a buscar, ese balón parado, no se produzca y que nosotros estemos acertados de cara al gol”, relató el técnico.

Risueño, digerido el revés de la ida, insiste en que está “contento” porque “creo que los jugadores lo dieron todo e hicieron muy bien lo entrenado durante la semana”. “El fútbol es de los futbolistas y lo interpretaron bien. Por actitud, desde que llegué, no puedo estar más contento. Sólo el acierto cara a gol nos privó de un resultado mejor. Por esos detalles hace falta esa pizca de fortuna, pero en el conjunto me quedo satisfecho por la personalidad en medio de un gran ambiente. No era fácil jugar allí porque ellos venían en una buena dinámica y el Algeciras quiere ser protagonista en su estadio”.

“El resultado fue el que fue”, continuó Risueño. “Pero creo que todo el mundo vio que el Algeciras firmaba el cero a cero como buen resultado cuando vino un error y se produjo el gol. El equipo hizo lo que había preparado y con eso me quedo”.