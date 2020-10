El Recre, al completo, convoca a todos

El Recreativo de Huelva dispone de todos sus futbolistas para medirse al Algeciras CF este domingo (17:00) en el Nuevo Colombino. Claudio Barragán, el entrenador de los albiazules, ha convocado este sábado a los 20 jugadores de la plantilla y hará los dos descartes horas antes del encuentro, ya en el estadio.

El Algeciras visita a un Recre que saldó con un empate agridulce su estreno de la temporada en El Palmar de Sanlúcar (1-1). El Decano debuta en casa aunque solo podrá hacerlo ante 800 de sus casi 8.000 fieles por el protocolo de la Junta de Andalucía para frenar la pandemia del coronavirus.

Hay expectación en Huelva por ver en acción al nuevo y rejuvenecido Decano, un conjunto que parte entre los favoritos del grupo IV-A de la Segunda B para aspirar a las cotas más altas. Esta exigencia no es óbice para que Barragán advierta de lo reñido de la competición: "Afrontamos el partido con la mayor responsabilidad e ilusión y sabiendo que enfrente vamos a tener un equipo complicado, igual que el resto de la categoría; hay mucha igualdad y si no estamos atentos nos puede complicar la vida".

Los recreativistas han citado a los porteros Nauzet y Yamaguchi; los defensas Cera, Morcillo, Diego Jiménez, Valentín, Leal y el exbalono Luis Madrigal; los centrocampistas Alberto Martín, Matheus, Dani Molina, Ponce, José Antonio, José Carlos, Víctor Barroso, Yaimil Medina, Moha y Szymanowski; y los atacantes Sillero, Seth, Quiles y Chuli.

Barragán entiende que para llevarse los tres puntos hará falta mucha mentalidad: "Si ya de por si en una temporada regular era tremendamente complicado ganar los partidos, con este formato es más difícil; la gente está mucho más concienciada, todos nos estamos jugando lo mismo y al final lo que va a decidir los partidos es lo que hablamos siempre, los detalles; que tú estés fuerte, intentar cometer el menor número de errores... va a ser muy complicado, con un partido muy cerrado, ante el Sanluqueño ya lo vimos y va a ser más de lo mismo durante toda la temporada".

"Por encima de todo tenemos que ser fieles y saber que somos un equipo de Segunda B y como tal tendremos que jugar; habrá momentos en los que tendremos el balón, otros en los que el rival te someterá y en función de como esté el campo, que es una incógnita, habrá que estar preparado para todo. Debemos adaptarnos al terreno de juego y al rival, pero sin perder nuestras señas de identidad", argumentó el técnico albiazul.

Sobre el Algeciras, Claudio Barragán tiene claro cómo se desenvuelve al equipo de Salva Ballesta: "Tiene futbolistas muy dinámicos, es un equipo atrevido, valiente, a la contra te puede hacer sufrir. A balón parado tiene muchísima variedad. Hay que saber contrarrestar sus armas y a partir de ahí desempeñar nuestro juego”.

"Me extrañaría mucho, por mi cabeza no pasa (que el Algeciras se vaya a replegar); tiene un buen equipo para jugar a la contra porque tiene gente arriba muy rápida, pero creo que querrá tener también el balón, maneja ambas cosas perfectamente y no creo que porque juegue contra el Recre vaya a cambiar el guión", analizó Claudio.

Respeto a las limitaciones de aforo y que sólo puedan asistir 800 espectadores, el técnico del Recre destaca que "lo que opine yo no va a valer para nada, pero me parece totalmente injusto, cuando el aforo, teniendo 8.000 socios y cuando se ha hablado del 30% no sé si está muy relacionado el tema de la afluencia; debía haber más gente, pero esos 800 espero que nos sigan y nos hagan ganar; sentirnos respaldados por la afición es importantísimo para ganar partidos; en Sanlúcar la gente que fue se hizo notar y espero sumar los tres puntos con el apoyo de la grada".