El entrenador del Puente Genil, Juanmi Puentenueva, esperaba "más" de su equipo en el Nuevo Mirador en la derrota que sufrió ante el Algeciras. El técnico ve a los albirrojos "arriba peleando hasta el final" por los puestos de la fase de ascenso a Segunda B.

"En el primer tiempo nos hubiese gustado hacer más cosas, pero el Algeciras nos apretó bien y generó más que nosotros", comenzó con su análisis Puentenueva. "En el descanso intentamos contrarrestar esa situación, tuvimos opciones ambos, pero una jugada de calidad individual como la de Pablo Ganet al final lo decide", explicó.

"El Algeciras tuvo más llegadas que nosotros pero en los últimos minutos lo intentamos", prosiguió. "Me esperaba más de los míos porque veníamos en una línea ascendente", reconoció. "Estoy satisfecho con el esfuerzo y la implicación, pero no me voy contento con lo táctico y el desarrollo del partido, tenemos que aprender", admitió.

Puentenueva cre que el Algeciras "es un grandísimo equipo". "Esa plantilla tiene muchísimo nivel, estará arriba peleando hasta el final. El grupo está comprimido y se van a dar resultados que nadie espera", sentenció.