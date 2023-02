Pedro Díaz: "El golaveraje también es importante, puede ser decisivo al final"

Pedro Díaz, el entrenador del Talavera, destacó el espíritu de su equipo en la victoria ante el Algeciras CF. "Tenemos claro que nuestra salvación pasa por El Prado, por nuestro fortín", afirmó.

"Antes del partido dije que quizás el bofetón que nos llevamos el otro día nos servía para darnos cuenta de lo que realmente somos, que no podemos sacar pecho ni creernos nada que no somos", comenzó el técnico su comparecencia ante los medios. "El equipo se vació. Cuando corres, trabajas y no paras, y aprietas, sacas rendimiento. Cuando te relajas, en esta categoría te matan", manifestó.

Díaz subrayó que "es importante el golaveraje" porque "hay un grupo peleando por la salvación y eso puede ser decisivo al final, se pueden dar mil casualidades" y agregó que "cuantos más equipos estén en la pelea, mejor para nosotros".

"Tenemos claro que la salvación pasa por El Prado y que todo lo que saquemos fuera es bueno, pero aquí con nuestra gente, esto es una locura, nuestro fortín es este estadio", celebró.

Sobre los albirrojos, Pedro Díaz vio "lo que esperábamos del Algeciras, un equipo que venía a jugar al fútbol, lo intentó, pero gracias a la presión alta, dificultamos mucho su juego. Me parece un buen rival, a tener en cuenta en la parte baja", dijo para acabar con un mensaje al grupo: "Si mi equipo está así, yo no le temo a nadie".