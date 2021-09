El Nuevo Mirador da la bienvenida a la Primera RFEF

Día grande para el algecirismo. Vuelve la competición al Nuevo Mirador, una plaza que estrena categoría. 124 días después de aquel empate sin goles ante el Linares en la ya desaparecida Segunda B, tras cuatro meses en los que se ha levantado un nuevo proyecto desde los cimientos, el Algeciras CF debuta como local en la Primera RFEF. El equipo de Iván Ania, impulsado por el punto del inicio de temporada en Barcelona con el golazo olímpico de Tomás, recibe este viernes (19:30, en directo por Footters) al FC Andorra en el duelo que abre la segunda jornada en el grupo II.

El algecirismo aguarda con ansia y enorme ilusión el regreso a su templo, a un estadio que podrá contar un aforo del 60% tras la relajación en las nuevas medidas contra el coronavirus, que remite en la quinta ola. Eso quiere decir que el Algeciras podrá dar entrada a todos sus abonados, unos 3.600 en su último recuento, además de poder sacar a la venta algunas localidades. El ambiente, con todas las peñas movilizadas, está garantizado.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Crespo; Almenara, Jordi Figueras, Robin, Tomás, Villapalos, Pepe Mena, Iván, Roni, Romero y Víctor López. FC Andorra: Nico Ratti, Altimira, Roger Riera, Vilanova, Héctor Hevel, Riverola, Carlos Martínez, Marc Fernández, Sergio Molina, Rubén Bover y Eudald. Árbitro: Fernando Bueno Prieto (Madrid). Hora: 19:30 (en directo por Footters, segunda jornada). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Es la primera vez que el Andorra visita el Nuevo Mirador. Sin embargo, existen dos antecedentes entre algecireños y andorranos, ambos saldados con victorias locales en el desaparecido Mirador en la década de los 80.

El Algeciras de Iván Ania abre una nueva era, la de Félix Sancho, con el deseo de poner la primera piedra del fortín con el primer triunfo de la 21-22. "Llegamos ilusionados a esta primera jornada como locales. El otro día nos fuimos con la sensación de que un punto nos sabía a poco y queremos hacerlo bueno ganando delante de nuestra afición. Sabemos que delante habrá un grandísimo rival pero estamos preparados para intentar sorprender al Andorra", afirma el entrenador albirrojo, que este viernes sentirá por primera vez -de verdad- cómo empujan esas gradas.

El técnico encara el debut en La Menacha con la única baja del lesionado Rafa Tresaco, que va a estar fuera unas semanas más por lesión. "Los demás están todos disponibles", avanza el asturiano, que el pasado martes recibió a un nuevo refuerzo, el defensa sub-23 Nico Van Rijn. El zaguero podría entrar en la convocatoria al igual que Borja Fernández, "que cada vez está con más nivel físico".

Ania, como era de esperar, no ha dado pistas sobre el once, pero dado el buen resultado de los cambios en Barcelona no sería descabellado algunas modificaciones de salida con gente como Víctor López, Villapalos, Pelayo, Mariano o Leiva llamando a la puerta.

Lo que Ania tiene muy claro es que el Algeciras deberá funcionar a la perfección a la hora de hacer la presión a un rival con tanto dominio de la pelota y que arrancó el curso con una victoria: "El Andorra es un equipo con una idea clarísima, combinativo, muy trabajado, con muchos mecanismos de salida y con un entrenador buenísimo; si no vas bien a la presión te hace correr y para mí es uno de los claros favoritos del grupo por potencial económico, futbolístico y porque juega muy bien".

El asturiano, no obstante, advierte de que "si compites todo se iguala en esta categoría".

Ania celebra como "un aliciente" el poder contar con todos los abonados en el primer encuentro en casa. "La afición nos transmite la ilusión a diario durante toda la semana y queremos brindarle la victoria, no fallarle; además sabemos que para cumplir los objetivos pasa por ser muy fuertes en nuestro estadio".

Todas las fuerzas del algecirismo están haciendo piña para que el debut de temporada en el Nuevo Mirador se traduzca en la primera victoria.