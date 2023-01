El Murcia quiere hacer un trueque con el Algeciras por Nico Van Rijn

El Real Murcia quiere lanzarse a por Nico Van Rijn, defensa central del Algeciras CF. Así lo ha asegurado este sábado Onda Regional de Regional, que sostiene que el club grana ha presentado una oferta de dos años y medio al zaguero albirrojo y que la dirección deportiva está dispuesta a incluir en la operación a dos futbolistas: el defensa Manu Pedreño y el extremo Santi Jara.

El Algeciras CF, a estas horas, no tiene constancia de haber recibido oferta alguna por Van Rijn. El club del Nuevo Mirador dio por zanjada la operación salida del mercado de invierno con las marchas de César García, Mizzian y Unai Veiga, y no contemplaba más bajas salvo alguna oferta interesante o un traspaso mareante. Lo segundo, evidentemente, no va a ser el caso.

Gregorio León, de Onda Regional de Murcia, afirma que el Real Murcia "se ha lanzado a por Nico Van Rijn" y explica lo siguiente: "Tan claro lo tienen en la Comisión Deportiva grana como para hacerle una oferta de dos años y medio (esta temporada y las dos siguientes). El año pasado tuvo oferta de la Primera Liga portuguesa, y ahora, además, del Murcia, se han movilizado en esta ventana invernal filiales de equipos de Primera para contratarlo".

ORM agrega que "el Algeciras no se inclina a soltarlo". "Pero en el tablero de ajedrez aparecen dos piezas que podrían hacer cambiar la opinión inicial del club algecireño: Santi Jara y Manu Pedreño", añade la información para presentar la posibilidad de un trueque. Santi Jara es un extremo veterano y conocido que ha disputado 396 minutos en la primera vuelta y ha marcado un gol. Manu Pedreño es un central de 20 años que apenas ha participado en cinco partidos este curso, solo en dos como titular.