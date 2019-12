Francisco Martínez González cumple 47 años este martes 24 de diciembre, dos días antes de las elecciones en las que busca dar un aire nuevo al Algeciras CF. El empresario, un colaborador habitual del club del Nuevo Mirador, formó parte de la anterior directiva de manera temporal. El impulsor del círculo empresarial albirrojo propone dar un cambio profundo en la institución y fomentar el algecirismo por una ciudad a la que quiere implicar más.

–¿Cómo está el Algeciras CF y cómo le gustaría que estuviera dentro de cuatro años?

–Ahora mismo veo al Algeciras con un vacío de poder muy grande. Veo que hace falta una figura que ponga orden y organización y que está necesitado de una estructura que hace la base de la pirámide que necesita el club. Me gustaría un Algeciras mucho más sólido, más fuerte económicamente. Me gustaría ver un club que mire hacia la cantera, que cuide y ponga en valor a los chicos que hacen un esfuerzo diario por ser futbolistas, un club saneado que nos ayudaría a ser más competitivos deportivamente.

–¿Cuáles son los pilares de su proyecto?

–Mi pilar básico se basa en que la marca Algeciras CF sea una herramienta potente para poder generar ingresos. A partir de esa idea he pensado crear la televisión propia para emitir partidos de la cantera y explotarla para tener publicidad; reiniciar el círculo empresarial con jornadas de networking; informatizar el club con el preacuerdo que tenemos con el gigante Besoccer; mejorar el sistema de sonido de la sala prensa; reformar el vestuario; dotar de una lavandería nueva al club; dar facilidades para comprar el abono; un bus personalizado; organizar actividades lúdicas para fomentar el algecirismo y, un punto importante, ceder el local que tengo en el centro a la entidad mientras dure mi mandato. Son solo algunos puntos, pero quiero una directiva de un perfil muy empresarial que abarque muchos sectores.

"Hay un vacío de poder grande y hace falta una figura que ponga orden y mejore muchos aspectos"

–¿Cómo tiene pensado afrontar la economía y las deudas?

–El tema concursal está bastante controlado y quedan poquitas cuotas de pago. Lo que más me preocupa es el tema de la Seguridad Social, es lo primero que hay que trabajar. Según los datos que tengo se puede encauzar sin aval, estoy en permanente contacto con Nacho Castro y lo debemos solucionar cuanto antes. En ese sentido sé que vamos a contar con el apoyo de la persona adecuada porque lleva muchos años con ese tema. Si llegamos a un acuerdo con la Seguridad Social se nos abren una serie de vías y subvenciones y no haría falta crear la Fundación.

–¿Qué relación plantea con el cuerpo técnico y la plantilla?

–La relación con plantilla y cuerpo técnico es excelente. Estoy en contacto con Emilio Fajardo y tenemos conversación. Yo considero que ahora mismo como está el equipo no es conveniente cambiar de entrenador ni es nuestra pretensión hacerlo. Lo que tenemos que es hacer es llegar con serenidad y eso es lo que queremos trasladar al vestuario. Quiero que haya tranquilidad porque el club lo necesita.

–¿Qué es lo primero que quiere implantar?

–Debo estar en contacto con todos los trabajadores del estadio e intentar mejorar muchas cosas en las que hay deficiencias. Hay que organizar mucho, parcelas que hay que profesionalizar, pero eso no quiere decir que yo vaya a cortar cuellos. Lo que más preocupa ahora mismo es la economía y es la prioridad. Lo demás saldrá del día a día, poco a poco, haciendo una transición con la gestora.

–¿Sus primeros recuerdos como algecirista?

–Yo nací y me crié en la barriada del Arroz y vivía junto al viejo Mirador. La puerta del fondo norte era la portería donde yo jugaba de pequeño. Recuerdo un día de lluvia, con tormenta, jugaba el Algeciras y Julio Cabello metió dos goles de cabeza y disfruté como un cochino en un charco. Mi padre me llevó y me inició al algecirismo que tengo hoy día. Es muy importante llevar a gente joven al fútbol.

"La plantilla y el cuerpo técnico necesitan tranquilidad y a la afición hay que hacerle un guiño"

–¿Qué rol tendrá la afición?

–La afición es lo más importante que tiene el club. El Algeciras no sería nada sin su gente. En mi grupo tengo dos componentes de las peñas y sé que ellos tienen ciertas necesidades y mi idea es proporcionarles herramientas para que animen al equipo, creo que es vital. Tenemos en mente realizar visitas a los colegios, hacer regalos a los niños, invitaciones, retomar en partidos importantes el hacer quedadas en la sede para fomentar el algecirismo antes de los encuentros. Es el momento de aprovechar ese momento y hacer un guiño a la afición.

–Dígame una idea que defina su proyecto de cuatro años.

–El eslogan es “Sí al cambio”. Creo que hay que cambiar muchas cosas. Pienso que la otra candidatura es más de lo mismo, va a ser una continuidad en todos los ámbitos. Yo propongo el cambio, dar otro aire y mejorar mucho. Hay que dar un ambiente más juvenil, otra gestión. Respeto mucho a Ricardo Alfonso Álvarez pero creo que Nicolás [Andión] y él son de la misma escuela. Quiero que el club tenga una vista más empresarial y me encantaría fomentar mucho el algecirismo y que la ciudad se vista de rojiblanco.

–Un mensaje para el socio que esté dubitativo.

–Al socio le pido el voto porque soy una persona capacitada para gestionar al club. Le voy a dar un aire fresco y las herramientas que necesita para la estabilidad.