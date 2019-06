Mario Simón, entrenador del Socuéllamos, no duda en recalcar una y otra vez que la eliminatoria que desde el domingo (11:30) le enfrenta al Algeciras y del que saldrá uno de los inquilinos de la Segunda división B la temporada próxima “va a ser muy dura” y que sus futbolistas se miden a un contrincante que le merece “el máximo de los respetos”.

“Llegas a esta eliminatoria después de once meses y con la ilusión de que ese trabajo se pueda culminar con un ascenso, pero somos conscientes de que no va a ser nada fácil ya que nos enfrentamos a un equipo histórico, en un campo con diferentes dimensiones y superficie al nuestro”, reflexiona el preparador.

“Tenemos que ser conscientes de que este tipo de eliminatorias se resuelven por detalles y que es necesario controlarlos, pero también hacerlo con las emociones”, valora el técnico del rival algecirista.

Mario Simón no saca pecho por el hecho de que su equipo no haya conocido aún la derrota como visitante en la presente temporada. “Es un dato muy relativo”, valora.

“Los primeros partidos fuera de casa apenas sumábamos empates y aunque es cierto que después hemos hecho una trayectoria muy buena, con buenos resultados ante rivales de entidad, ahora todo eso no cuenta y lo que tenemos que hacer es mantener esa línea de seguridad e intensidad porque somos conscientes de que no encajar fuera es muy importante en este tipo de eliminatorias”, analiza.

“No podemos olvidar que el Algeciras de los cuatro partidos del play-off solo ha encajado en el que jugó en Hospitalet y es que en este tipo de partidos nadie arriesga en exceso y casi nunca hay resultados abultados y todo se decide por pequeños detalles”, reflexiona.

El preparador del Socu subraya que en su vestuario “está prohibido” hacer referencia a la eliminatoria de campeones con el Mérida y no a la más que polémica con el Unionistas de Salamanca de la pasada campaña, resuelta con una pena máxima más que discutible en contra de su equipo en el minuto 95.

“El pasado ya no lo vamos a cambiar, así que no merece la pena estar pensando en eso, yo prefiero pensar que tanto en la Copa Federación, incluso ante rivales de categoría superior, como en esas eliminatorias, el equipo ha competido a un nivel alto y ésa es la línea que tenemos que seguir”, abunda. “No es bueno traer a la memoria ciertos recuerdos”.

El Socu, que hoy hará pública su lista de viajeros, ha recuperado a su goleador Antonio Megías, que se perdió los dos partidos de la ronda anterior, y cuenta con todos sus efectivos en condiciones de competir.