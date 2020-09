Malestar entre los abonados del Algeciras por los precios de la pretemporada

Un buen número de abonados del Algeciras CF ha expresado su malestar con el club por tener que pasar por taquilla el próximo jueves en el partido amistoso ante el Córdoba CF en el Nuevo Mirador (20:00). La entidad ha anunciado que habrá entradas a 8 euros, con un aforo máximo de 800 personas, y únicamente gratis para los socios que hayan renovado su condición y retirado su asiento con anterioridad.

Al algecirismo no le ha sentado nada bien esta decisión de la directiva y así se palpa en las redes sociales, aunque también se podía comprobar en los aledaños del Nuevo Mirador, donde muchos trataban de renovar su abono sin éxito, ya que el club ha establecido cita previa y el sistema online no está funcionando al cien por cien.

El Frente Los de Siempre se ha quejado de manera pública con un comunicado. Estos fieles peñistas consideran que la directiva no ha estado acertada a la hora de fijar entradas para los abonados: "La directiva no ha tenido buena vista en tratar bien a los abonados que perdonaron dinero de la pasada temporada y a los muchos que se han sacado el abono de esta temporada sin saber si se va a poder ir al estadio", afirman.

Los de Siempre consideran "desorbitado" el precio para el amistoso ante el Córdoba y confían en que no sea así para el resto. "No tenemos ningún problema en pagar 5 euros para ayudar al club como en los años anteriores, pero no esos 8 euros a los que hay que sumarles los medio día del club sin tener ningún detalle", sostienen

La peña critica "la nula campaña de abonados" y que no se haya podido afrontar el pago del abono a plazos "para los aficionados que están pasando momentos difíciles". Además, lamentan que el equipo haya jugado su primer partido de preparación sin la nueva indumentaria y creen que el club debe priorizar su atención con el abonado que tenga más antigüedad.

"Nos hemos visto obligados a realizar este comunicado ante las numerosas quejas de abonados, aunque nosotros queremos hacerlo públicamente", subrayan. "Sin más, a seguir trabajando por el Algeciras".