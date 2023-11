El Algeciras capea el temporal en Linares (1-1)

Mucha lluvia, mucho viento y un punto que sabe a gloria. El Algeciras CF arañó un empate en la casa del Linares Deportivo, en una tarde noche de fútbol añejado por un temporal que acabó por convertir casi en una charca el templo de Linarejos. El Algeciras sobrevivió a las condiciones y a sus errores propios. El equipo de Lolo Escobar concedió de nuevo un gol a balón parado -en un saque de banda- y falló un penalti en botas de Borja Fernández, pero Eric Montes se vistió de cazabombardero para meter la testa en el tanto que significó la igualada definitiva en un partido para guerreros más que para futbolistas.

El Algeciras vuelve a la senda de los puntos y esa es la mejor noticia para un equipo que no está tan bien como al principio de la temporada. Seguramente lo visto en el primer cuarto de competición no era lo normal en un Algeciras impoluto que apenas fallaba. Los rojiblancos concedieron en las dos áreas, pero a pesar de todo redoblaron el coraje y la actitud para rebuscar un punto que no quería marcharse de Linarejos. Después de lo de Alcoy, sumar lejos de casa se antojaba balsámico antes de regresar al calorcito del hogar.

Con este empate, los del Nuevo Mirador se ponen con 19 puntos y se mantienen en la cuarta plaza a la espera de lo que haga este domingo el Real Murcia en Ceuta. Lo que es seguro es que el Algeciras se señoreará una semana en los puestos de play-off de ascenso del grupo II de la Primera Federación.

Once de gala

Lolo Escobar volvió a lo bueno conocido. Tras el arrebato de entrenador en Alcoy con Admonio de delantero centro, el entrenador algecirista recuperó el once más reconocible de la temporada, con Iván Turrillo al frente de la tropa y ese doble falso nueve que tantos puntos ha reportado.

El Linares apenas tardó cuatro minutos en dar el primer aviso con un balón largo de Rentero desde su campo que se tragó Juan Rodríguez y Rafa Llorente chutó fuera tras ganar el espacio. Fue la declaración de intenciones de un Linares que apostó desde el primer momento por el juego directo sin contemplaciones.

El Algeciras protagonizó su primer acercamiento en el minuto 8 con un disparo de Borja Fernández desde fuera del área. Falto de convicción el chut. El equipo de Lolo Escobar trató de tocar algo más a pesar de las condiciones meteorológicas.

En el primer tramo, el Algeciras jugó más tiempo en campo rival. En el minuto 13, los rojiblancos gozaron de una ocasión para Diego Esteban una acción rápida en la que Samu Casado anduvo raudo para tapar el disparo tras un buen pase filtrado de Mario García. A renglón seguido fue Zequi el que intentó sorprender desde muy lejos.

Estaba mejor posicionado el Algeciras y el fútbol pegó una de sus guantadas habituales. De un saque de banda, de un detalle, nació el gol del Linares en su primer tiro a la puerta de Lucho. Lo dicho, saque de banda de Perejón, balón dentro para Teddy que se marchó y la puso a placer para que Pepe Mena fusilase en el minuto 21. El exalgecirista pidió perdón visiblemente con las manos tras marcar.

Tras el tanto, el Linares ganó enteros, sabedor de su peligro cada vez que colgaba un balón al área de un Algeciras que ha empezado a perder el empaque defensivo del arranque de temporada. Digerido el golpe, el Algeciras volvió a arrimarse y tuvo oportunidades para empatar: en el minuto 35 con una falta peligrosa que Tomás estrelló en la barrera, en el 36 con un balón interior a Iván que Manolo Molina abortó in extremis y en el 37 con un claro penalti a Juan Rodríguez en un córner. Oportunidad que ni pintada. Lo normal es que los penaltis en el Algeciras los ejecute (con acierto) Iván Turrillo. Pues a esto que cogió el balón Borja Fernández y lo mandó por arriba del larguero tras intentar algo parecido a un Panenka. Al traste que se iba un empate que habría cambiado la cara al partido antes del descanso.

Segundo tiempo

El choque se reanudó con una sustitución en el Linares, que retiró al goleador Pepe Mena (seguramente lastrado por la carga de la Copa) por Mawi, que apenas duró unos minutos porque se lesionó. Poco después el técnico azulillo metió dos refrescos más con el exalirrojo Javi Duarte y el veterano Hugo Díaz. Los de Linarejos dosificaban los esfuerzos tras el derroche del pasado miércoles.

El partido entró en una fase en la que pasaba poco, algo que beneficiaba a un Linares muy cómodo bajo la lluvia, con un manto cada vez más fuerte que dificultaba echar el cuero al césped. Mawi sacó una falta con peligro que Hugo Díaz mandó a córner al filo del 60. Las interrupciones cada vez se hacían más largas y apenas existía ritmo.

Empata Eric Montes

Se ponía feo para el Algeciras hasta que en el minuto 66, Tomás, cambiado de banda, metió un centro al corazón del área que cabeceó con todo Eric Montes para poner el 1-1. El gol que lo cambiaba todo.

Lolo Escobar metió las cambios que tenía preparados con Sardinero y Marino por Iván y Zequi. Comenzaba de alguna manera un partido nuevo de 20 minutos, abierto, de toma y daca.

El mago Diego Esteban tuvo la última oportunidad medio clara para el Algeciras a falta de un cuarto de hora con un disparo desde lejos pero se resbaló al chutar. Parecía que llega más entero el Algeciras al último tramo frente a un Linares que había quemado sus recambios.

Sufrimiento final

Pero Linarejos es Linarejos y, en medio del diluvio, el equipo de casa apretó con todo. Teddy lo probó con un disparo desde la frontal en el minuto 81 pero la verdadera incertidumbre se produjo en los eternos seis minutos de añadido con un Linares volcado y buscando la heroica a balón parado. Lucho y el resto del Algeciras cerraron filas y el punto ya no se escapó.