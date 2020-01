Javi Sánchez, el entrenador del Villarrubia CF, esperaba al Algeciras CF en una mejor posición en la tabla antes del partido que ambos equipos disputarán este sábado (18:00) para inaugurar la segunda vuelta del campeonato en el grupo IV de la Segunda B.

El preparador del conjunto blanquiazul quedó gratamente impresionado con la imagen de los albirrojos en el primer partido de la temporada, el que se saldó con empate sin goles en el Nuevo Mirador. "Me sorprende la clasificación que tiene", confesó. "Es un equipo que en la ida nos superó en la mayor parte del partido, haciendo un gran fútbol, y me dejó una sensación buenísima. Pensaba que a estas alturas estaría sufriendo menos, pero se ha metido en una zona que no esperaba", reflexionó.

Sánchez, no obstante, observa la buena racha de los algeciristas y asume que el cuadro de Emilio Fajardo "está siendo efectivo" en las últimas semanas. "No encaja goles pero lleva tres jornadas sin hacer", agregó.

El toledano es de los que piensa que "la clasificación nos va situando a cada uno en su sitio", sobre todo a partir de una segunda vuelta en la que cada punto se celebra más. "Algeciras y Villarrubia pelean por el mismo objetivo", sostiene Sánchez.

Para un modesto y debutante en la categoría como el Villarrubia, la experiencia en el grupo IV está siendo un continuo aprendizaje: "Tenemos que aprender a convivir con esta situación, sin descolgarnos, sabiendo que estar más arriba sería algo soñado, aunque ahora tenemos una posición en la tabla buena para nuestras posibilidades", explicó el técnico, convencido de que sus pupilos tienen "un margen de mejora importante".

La última victoria en casa, la lograda ante el Cádiz B para estrenar el 2020, ha reforzado mucho la moral en el Villarrubia: "Fue el inicio de año soñado, ojalá sea un punto de inflexión, sobre todo en los partidos de casa, donde no estábamos dando el rendimiento esperado", reconoció.

Javi Sánchez habla del Municipal de Villarrubia de los Ojos como uno de esos "campos especiales" y entiende que deben hacer valer más su condición de locales. "Estamos habituados a competir aquí y tenemos que sacarle más rendimiento del que le hemos sacado en la primera vuelta", sentenció.