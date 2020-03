El fútbol da para mucho aunque el balón lleve más de dos semanas parado y sin visos de que vaya volver a rodar pronto. Javi Jiménez, el portero del Algeciras CF, protagoniza una de esas historias que trasciende el mundo del deporte y que seguramente se repite con innumerables personas anónimas en casi todas las ciudades de España. El meta se ha ofrecido a sus vecinos mayores de la comunidad para hacer los recados durante el confinamiento decretado por el Gobierno por la pandemia del coronavirus.

Gestos cotidianos como ir a hacer la compra, recoger los medicamentos de la farmacia o bajar la basura a la calle. Javi Jiménez se ha prestado a echar una mano a sus vecinos, especialmente a las personas de mayor edad o las que por su salud padecen más riesgo ante este virus. El meta de Logroño, eso sí, deja claro que lo hace con la máxima responsabilidad y sensibilizado con la prioridad de permanecer en casa hasta que pase todo esto.

El cancerbero, que aterrizó en el Nuevo Mirador en el mercado de enero, es uno de los jugadores albirrojos más activos en las redes sociales desde que comenzó el encierro. El riojano entiende que "estamos en una situación muy crítica" y "es momento de ayudarnos más que nunca unos a los otros para superar esta pandemia".

Javi Jiménez, muy participativo en Instagram, explica el por qué tomó esta iniciativa: "Vivo en un edificio en el que viven personas mayores y ya que es recomendable que no salgan a la calle he ofrecido mi ayuda por si la requieren para bajar la basura, hacer la compra, ir a la farmacia... Ya que igual sus hijos o familiares no pueden acercarse por la seguridad que tenemos en las calles".

"No hago esto para que tú lo hagas o porque te parezca bien o mal", subraya. "Lo hago porque me ha salido de dentro y considero que son momentos en los que debemos tener sentido común y debemos ayudar", agrega.

El meta algecirista se muestra optimista: "Pese a todo esta situación,de la cual entre todos estoy seguro que con conciencia y responsabilidad superaremos. Me gustaría dar la enhorabuena a todo el personal sanitario de este país. Gracias por estar ahí, por curarnos, ayudarnos y sobre todo por arriesgar vuestra salud", dice con orgullo de los sanitarios españoles.

"Ánimo y fuerza para todos", desea Javi Jiménez, que deja una estampa con guantes y balón: "Yo no me separo de mi pasión ni estando encerrado en casa".