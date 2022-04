Iván Ania: "Tenemos que ser positivos porque seguimos en la pelea"

Iván Ania, el entrenador del Algeciras CF, aceptó cierta decepción tras el empate en casa con el Atlético Baleares, pero valoró el punto conseguido ante un rival directo en la disputa por alcanzar el playoff de ascenso: "Tenemos que ser positivos porque seguimos en la pelea", afirmó.

Ania entiende que se dio "un partido igualado, con ocasiones para los dos y dominio alterno". "Es verdad que nos hicieron sufrir en transición en la segunda parte, pero creo que tuvimos para hacer el 2-0. No lo hicimos en la de Roni que ni llegamos a finalizar", lamentó. "Con el empate el partido estaba que nos podían hacer daño ellos o nosotros a través del juego combinativo", agregó.

"No era lo que queríamos, pero al final estos partidos tan igualados y con tanto en juego son muy difíciles sacarlos adelante", explicó. "No fuimos capaces de que un gol nos sirviera para ganar, pero seguimos ahí en la pelea", replicó.

Ania está convencido de que el Algeciras va a "luchar por ello hasta el final". "Se metieron más equipos como Sabadell, Castilla o Barcelona B pero a todos les cuesta ganar, así que tenemos que estar animados dentro de lo decepcionante que pueda ser no ganar", dijo el míster, que considera que "puede que sea justo el empate".

Ania se mostró contrariado sobre el argumento recurrente de muchos rivales de que el Algeciras cuenta con una presupuesto poderoso: "La leyenda de que esto es un presupuesto muy grande y que nuestro objetivo es ascender... La gente está equivocada, aquí estamos la mayoría por circunstancias que no son económicas. Entre cinco jugadores del Baleares ganan más que toda la plantilla nuestra. Hemos dejado claro que podemos competir con cualquiera, pero nosotros no somos uno de los grandes presupuestos de este grupo. Me cansa escuchar siempre lo mismo en la previa de los entrenadores", manifestó.

El técnico del Algeciras no espera un solo partido asequible en las siete últimas jornadas: "El Costa Brava a va ser difícil, cuando venga el UCAM parecido... No va a haber ninguno fácil, pero hay que estar animados y ser ambiciosos, y pensar que faltan siete jornadas y estamos ahí. Hasta el final no se va a decidir y tenemos que estar enganchados", insistió Ania, que volvió a dar por bueno el punto.