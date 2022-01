Iván Ania: "Si me dicen que vamos a perder a balón parado contra el Andorra..."

Iván Ania, técnico del Algeciras CF, se mostró contrariado por la manera de perder en Andorra con un autogol en un saque de esquina. El asturiano entiende que su equipo estuvo "ordenado" y supo llevar los minutos de dominio local, pero concede que no defendió bien la acción decisiva.

"Si me dicen antes del partido que íbamos a perder a balón parado... Te diría que no, que puedo perder de cualquier otra manera contra este equipo porque el Andorra es un conjunto que somete a los rivales, te domina, tiene mucho más el balón que tú, genera peligro con los interiores, muchas situaciones, pero a balón parado no nos pueden ganar", comenzó su comparecencia el entrenador albirrojo.

"Intentamos estar ordenados, no pasamos excesivos apuros más allá de algún tiro desde fuera del área", resumió el primer tiempo. "Pero en un balón parado se nos fue el partido", lamentó. "Luego en los últimos minutos intentamos igualarles en todo el campo, a ver si éramos capaces de robar y conseguir el empate, pero ya era tarde y no nos dio. Tuvimos alguna ocasión, la de Leiva o la de Roni... Pero en muchos momentos no nos sentimos cómodos en el campo", explicó.

Ania echó en falta algo más de agresividad a la hora de buscar el balón. "Ellos tenían mucho el balón entre los dos centrales y no nos decidimos a saltar para intentar robar alguna vez", señaló. "El Andorra tiene un sistema de juego muy definido, pero estábamos preparados para que nos dominaran. Lo que pasa es que con balón teníamos que haber estado mejor, en campo rival no encontrábamos soluciones, y el córner no lo defendimos bien, creo que es en propia meta incluso".

El asturiano justificó la remodelación del once: "Hice cambios porque acabamos de jugar el miércoles de noche y tenemos que tener a todo el mundo con minutos. Creo que la gente estuvo correcta, lo que pasa que no nos dio para ganar el partido", insistió.

Sobre el debut de Álex Robles, Ania se alegra del refuerzo en "una posición en la que siempre tuvimos problemillas" y está expectante a las "operaciones abiertas" y en especial al caso Robin. "Tiene ofertas, pero si sale tiene que haber entradas".