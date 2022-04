Iván Ania: "Estamos jodidos, pero lo importante es que seguimos vivos"

El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Iván Ania, admitió tras la derrota que su equipo cosechó este viernes en Castellón que su vestuario estaba “jodido” con el resultado, pero instó a sus jugadores a “levantarse y tirar para adelante”. “Se nos fue un partido que en mi opinión teníamos controlado, en el que tuvimos las ocasiones suficientes para haber ganado”, dijo. “Tengo la sensación más de lo que lo perdimos nosotros de que lo ganó el rival”, sentenció.

Ania detalló en su comparecencia ante los medios como se produjo el gol del triunfo blanquinegro, una acción en la que, dijo, sus jugadores “tomaron una mala decisión que costó el partido”.

“En la primera parte estuvimos muy cómodos con tres jugadores por dentro, pero en la segunda mitad ya nos costó un poco más”, resumió el preparador albirrojo.

“Hasta el gol la sensación es que nos estábamos sintiendo cómodos, porque a ellos el empate les valía de poco, pero ese tanto le dio confianza al Castellón, de se juntó un poco más atrás y nosotros no tenemos un equipo para jugar directo, porque no tenemos rematadores de cabeza”, resumió el técnico algecirista.

"Está claro que si queremos dar ese salto a meternos en el play-off de lleno hemos dejado pasar algunas oportunidades, pero estamos vivos, nos quedan cuatro partidos y si ganamos tres igual nos da”, detalló. “Hay que ser ambiciosos, pensar en positivo y aunque éste es un golpe duro hay que levantarse para ganar al Sevilla”.

“El fútbol es para valiente y somos lo somos, como también somos ambiciosos", aseguró ante los informadores.

“Falta gente, eso está claro, pero eso ya lo sabíamos desde el comienzo de semana”, dijo en referencia las “siete bajas” con las que su equipo afrontó el duelo en Castalia. “Lo que pasa es que por no dar pistas al rival no lo comunicamos, pero para nosotros Roni es una baja muy importante lo que él nos da, no solo en el aspecto goleador, sino que se queda el balón, nos descarga cuando nos sentimos apretado”.

“Vamos a pensar en positivo, a pensar en el partido del Sevilla Atlético y a intentar sacar esos tres puntos porque lo que ahora vemos negro lo podemos ver blanco”, agregó.

Ania replicó a un informador local: “Aunque ellos son los que juegan, el máximo responsable de lo que sucede soy yo y defiendo a muerte a mis jugadores, primero porque me siento orgulloso de ellos, segundo porque intento ser su líder y porque además entiendo que hay que agradecerles mucho, porque no somos una plantilla diseñada para estar arriba, sino para conseguir la salvación, y llevamos casi toda la temporada arriba. Igual visto desde fuera se ve de otra manera, pero repito, no hay nada perdido”.