Iván Ania: "El Algeciras no fue el de otras veces, pero se defendió bien"

Iván Ania, el entrenador del Córdoba CF, lamentó el error que costó el 1-0 y la falta de acierto en la derrota ante el Algeciras CF en el Nuevo Mirador. El asturiano entiende que a su equipo le anularon "un gol legal" (el de Toril) y cree que el Algeciras "no fue el que venía siendo".

"Esto se trata de meterla, de resultados. Por sensaciones y por cómo juega el equipo, deberíamos llevar más puntos, pero esto es una carrera de fondo. Son 38 jornadas y vamos por la séptima, queda mucho. Hoy era importante porque, si ganábamos, nos metíamos en play-off, pero la sensación que me transmite el equipo es de que tiene mucho fútbol, somete a los rivales, es muy difícil quitarles el balón y, cuando estamos por delante en el marcador, es muy difícil que perdamos el partido", señaló el técnico, quien admitió que, como ocurrió en Algeciras, "si el rival se pone por delante, se encierra atrás y es difícil hacerle daño".

Y es que el entrenador blanquiverde puso el foco en "los errores", que cometió su equipo y que le costó la derrota en el Nuevo Mirador. Concretamente, el error en el pase atrás de Carlos García que le costó el único tanto en contra del choque y que dejó "dos partes diferenciadas" en el partido. Como añadió el asturiano, "el gol no llega de la presión rival", algo que destacó para hacer ver que acertó con su estrategia de "desgastar en la presión a los puntas circulando entre centrales y, una vez superada la presión, generar situaciones".

Para Ania, "la primera parte estuvo más igualada", pero al Córdoba le faltó "profundidad" y "generar peligro a la espalda de la defensa rival", pese a gozar "del control del balón". Enfrente se topó con un Algeciras que "no fue el de otras veces, dominador". "Sabíamos las situaciones en las que nos podían hacer daño, pero ellos no asumieron el riesgo que suele asumir en otros partidos. Ellos no fueron hoy el equipo que son habitualmente en cuanto a la propuesta. Creía que iba a ser el primer equipo al que nos íbamos a enfrentar que no nos jugara directo, pero no ha sido así", opinó el asturiano.

El cuadro algecireño estuvo "sólido defensivamente" y, tras el gol a su favor, "solo hace defender". Algo que para Ania "cambia al partido", pues ocurre tras el error de un equipo blanquiverde que "en la segunda parte estuvo en campo rival, pero atacar contra ocho no es fácil", señaló un técnico cordobesista que hizo hincapié en que tuvieron "las situaciones suficientes para ganar", pero los suyos pecaron de "falta de gol" señalando varias ocasiones de Simo, Kike Márquez y los dos goles anulados, uno a Toril y otro a Calderón que para el de Oviedo "era legal".

"El balance es negativo porque al final te vas con un mal sabor de boca al no haber podido puntuar. Creo que generamos lo suficiente como para haber puntuado y no puedo decirle nada negativo a mi equipo porque estuvimos en la segunda parte a buen nivel. No es fácil atacar a un equipo muy replegado", subrayó el entrenador del Córdoba, quien se mostró contento por "volver a un sitio conocido" y "ver a gente" a la que le tiene "mucho cariño y los considero amigos".

Por último, el técnico del Córdoba CF no quiso alarmar la situación por la que pasa el equipo pese a sumar cuatro derrotas en siete partidos: "Estaría preocupado si el equipo no controlase los partido y estuviese a la deriva, pero los resultados van llegando". "Donde nos tenemos que hacer muy fuertes es en casa y en los detalles de dominar las áreas, que son lo que determina el marcador", concluyó.