Es portero y algecireño, con un nombre ligado al algecirismo, y sabe perfectamente qué se va a encontrar el Algeciras CF ante el Real Jaén el próximo domingo (19:00, Nuevo Mirador) cuando ambos equipos disputen el partido de ida de la segunda eliminatoria por el ascenso a Segunda B. Gregorio de Pablos Alcaraz, Goyo hijo, va para los 40 años pero sigue al pie del cañón. Acaba de renovar con el Alhaurín de la Torre CF y esta temporada ha tenido cara a cara al rival de los albirrojos. ¿Cómo meterle mano al Jaén? Él lo tiene claro.

“Yo lo que le diría al Algeciras es que tiene que salir con desparpajo y a por todas”, asegura. “Que no especule, que no vaya a verlas venir porque delante va a tener a un rival que no te perdona”, subraya Goyo.

El experimentado guardameta, por el que parece que no pasan los años, visitó a primeros de abril el nuevo estadio La Victoria y estuvieron a punto de dar el susto: “A este equipo hay que jugarle con decisión. Recuerdo que salimos así, lo hablamos en el vestuario y cuando íbamos 1-1 se empezaba a escuchar el murmullo porque el Jaén tiene la obligación de subir sí o sí y juega con una presión muy fuerte que les puede pasar factura... más después de la oportunidad perdida con el Ferrol”.

"El Jaén tiene dos jugadores por puesto, pero por carácter el Algeciras puede estar por encima"

“La gente aprieta en La Victoria”, advierte Goyo, que entiende que “lo ideal es llevar la eliminatoria favorable allí y sobre todo la portería a cero”.

El meta destaca el potencial ofensivo de los jiennenses: “Arriba tienen dos bichos. Antonio López y Juan Delgado son los delanteros más pesados del mundo. Muy buenos los dos, si tienen una ocasión casi seguro que la meten para dentro”, avisa. “Es un equipo muy potente también de mediocampo hacia arriba aunque atrás puede sufrir”, opina.

El oponente del Algeciras no podrá contar el domingo por sanción con Choco, un futbolista fundamental según el criterio de Goyo: “Choco es un puñal, muy difícil de parar. No sé cuántas asistencias habrá dado a Antonio López pero son muchas”, desliza.

“El Jaén tiene dos jugadores por puesto, es un equipazo”, continúa el portero algecireño. “Por plantilla yo diría que tiene más calidad, pero en el fútbol también hay otros factores y por carácter, por no decir otra cosa, creo que el Algeciras puede decantar la eliminatoria a su favor”, sostiene.

"Sigo a los equipos de la comarca y sería una alegría grande que el Algeciras lograse el ascenso"

Goyo está afincado en Málaga pero mantiene mucho contacto con la comarca y con los sitios que alguna fueron su hogar: “Sigo al Algeciras, a la Balona, al Ceuta, a Los Barrios, al San Roque... de todos guardo buenos recuerdos, amigos y mucho cariño”, afirma.

“Para mí sería una gran alegría que el Algeciras lograse el ascenso. Lleva unas temporadas ahí intentándolo, haciendo cosas bien y otras no tanto, pero creo que lo merece y además se ha metido al final con esa fuerza, con esa inercia de los equipos que lo acaban consiguiendo”, reflexiona y rememora un ejemplo personal. “Me recuerda a cuando me clasifiqué con el Sangonera. Íbamos como cuartos también y nos tocaron el Toledo y el Reus. Nadie daba un duro por nosotros, salimos sin miramientos y ascendimos”.

Como los viejos rockeros, pero sin eso de viejo, Goyo vive un momento feliz en un mundo del fútbol en el que lleva mucho más de media vida. “Sigo dando guerra”, recibe al coger el teléfono. “A punto de cumplir los 40 y renovado para una temporada más”, se enorgullece. “Llevo dos años en el Alhaurín que ahora van a ser tres, aquí hay una gente estupenda y me siento como en casa”, reconoce. “Tengo también ese papel de veterano con los más jóvenes y además el año pasado fui el Zamora de la categoría”, remata.

El Alhaurín celebró la renovación de Goyo por todo lo alto. “Hemos logrado la salvación siendo uno de los clubes con menos presupuesto”, explica el portero, que habla de un grupo IX “con cuatro equipos que están muy por encima (los cuatro que se clasificaron por el ascenso)” y “luego éramos otra especie de Liga por quedar lo mejor posible y conseguir la permanencia”, señala. “No hay que olvidar que hay equipos que ahora estarán pendientes de los ascensos para ver si mantienen la plaza, nosotros podemos decir que estamos tranquilos”, acaba.