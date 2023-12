Fernández Romo: "Tenemos que valorar lo conseguido contra un rival de play-off"

Guillermo Fernández Romo, el técnico de la UD Ibiza, dio valor al punto cosechado en el Nuevo Mirador de Algeciras. "Tenemos que valorar lo que hemos conseguido contra un rival de play-off", aseguró el madrileño, cuyo equipo dio caza al Castellón en el primer puesto del grupo II de la Primera Federación.

Romo entiende que se libró "un partido disputado, difícil, exigente" y lo argumentó: "Creo que cada uno buscó con sus circunstancias lo mejor. Nosotros vinimos con la idea de respetar mucho porque sabemos del nivel y de la clasificación del Algeciras, un equipo de play-off. Teníamos que mejorar cosas con respecto a la semana pasada y creo que tuvimos control y circulación, quizás nos faltó velocidad y eficacia, esa pequeña fortuna de meter el gol y ponernos por delante. Es la primera vez que no marcamos un gol, lo que demuestra lo difícil que es, pero esto es un camino muy largo", resumió.

Preguntado sobre si habían perdido la oportunidad de sacar tres puntos para ponerse líder en solitario, Romo fue tajante: "Creo que sería una incoherencia decir eso porque tuvimos un rival muy bueno, difícil como local, e hicimos la mayoría de las cosas que teníamos que hacer. Al final todo el mundo mira el botín que tiene y no es una oportunidad perdida".

El preparador vio "a dos equipos bien organizados, tratando de estar al máximo. Nos tiene que satisfacer lo conseguido porque es muy difícil competir todas las semanas teniendo que ganar, sobre todo para los que estamos etiquetados parece que es una obligación", opinó.

Romo dio mérito al Algeciras: "No juego a que no nos metan gol, así no gana ningún equipo. Hay que tener la pelota y usarla, hay muchas situaciones. Cuando hablo del respeto tiene que ver con ellos no te dejan hacer lo que tú quieres", explicó el madrileño, que dijo que Roldán "hizo un partido increíble".