"Tengo un objetivo claro, sanear el Algeciras y que lo veamos en una categoría superior"

Al final va a ser verdad eso de que Félix Sancho tiene baraka. Con protección divina o sin ella, la realidad es que el burgalés está transformando al Algeciras Club de Fútbol a marchas forzadas. Ocho meses después de que los socios dieran su bendición al desembarco formal del empresario, la entidad del Nuevo Mirador disfruta de su primera andadura en la Primera RFEF y lo hace de la mano del éxito deportivo de un equipo que ocupa puestos de playoff de ascenso con Iván Ania al frente. Sancho, que vive entre su Burgos natal, la Bahía y sus innumerables viajes de negocios, atiende a Europa Sur para hacer un balance de la puesta en marcha de su proyecto y repasar los objetivos a corto y medio plazo. Como es habitual en él, responde a todo y contagia ilusión.

-La primera pregunta es obligada. ¿En qué punto se encuentra el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva?

-Estamos ya casi en la etapa final para la conversión. Necesitamos la aprobación del Consejo Superior de Deportes, que se suele reunir dos veces anualmente, una en junio y otra en diciembre, salvo excepciones. En junio no llegamos porque la auditoría del club no estaba concluida y no pudimos presentar todos los documentos. Ya está prácticamente todo y estamos pendientes por si la comisión decidiera reunirse antes. Probablemente podamos tener el proceso listo en el mes de diciembre.

-En unos pocos meses, desde que arrancó la nueva campaña, el Algeciras ha logrado un convenio con los clubes de fútbol de la ciudad, se ha hermanado con el baloncesto y el balonmano, y ha impulsado el Algeciras Genuine con Apadis... Se empieza a ver que también tienen un proyecto de expansión social entre manos.

-Creo que se han hecho muchísimas cosas pese a que llevamos muy poco tiempo. Quizás hemos querido abarcar demasiado en el inicio porque se han puesto en marcha muchos planes. Como bien mencionas, se ha alcanzado un acuerdo con los clubes de la ciudad que para nosotros era fundamental. Yo quiero agradecer a todos esos clubes que se han hermanado con nosotros. Es lo mejor para la ciudad de Algeciras y para los chicos. En cuanto al baloncesto y el balonmano, son sentimientos que llevo dentro porque son deportes que también gestiono en Burgos y creo que podemos ayudarles desde el fútbol. Ojalá podamos echarles una mano de verdad cuando cojamos mayor potencia. Me ilusiona mucho cuando ves al baloncesto o el balonmano vistiendo de rojo y blanco. Y el Algeciras Genuine era una prioridad, un proyecto que impulsó Matías [Lizarazu] y que remarca que el Algeciras somos todos y es de todos.

-¿Se trata de sembrar en la ciudad y de llegar a todo el mundo, no?

-Para mí es primordial tener buenas relaciones institucionales como con el Ayuntamiento, con todas las fuerzas políticas y con las empresas. Desde el principio hemos pretendido cogerle el pulso a la ciudad en ese sentido. Ver que el campo el otro día con cinco mil aficionados, rozando los tres cuartos de entrada, es reflejo de que estamos viendo cosas muy bonitas. Creo que la ciudad está respirando fútbol por los cuatro costados y creo que hay un ambiente durante la semana muy especial esperando a que llegue el siguiente partido. Estamos muy contentos con lo que hemos hecho, pero queda muchísimo por hacer y pedimos paciencia. Siempre insisto en que los proyectos son a cuatro años, aunque reconozco que hemos arrancando muy fuerte.

-Había una estructura por levantar casi desde cero. Cuando decía que el club tenía que profesionalizarse no era un decir.

-Vemos el campo con este aspecto [señala estando sentado en uno de los banquillos], monocolor, con toda la publicidad, todo más ordenado, estructurado, vallas nuevas... Estamos viendo que el equipo ha generado en ingresos de publicidad muchísimo más que años anteriores. Todas las empresas de la ciudad tienen que estar aquí y ahora quieren estar. El otro día había patrocinadores en las gradas saltando y celebrando los goles, locos de entusiasmo. Es muy bonito que sientan el equipo como lo que es, suyo y de la ciudad. Aquí se puede hacer algo tan bonito como hemos hecho en Burgos, la gente está implicada y los patrocinadores lo ven. Antes había que estar rogando y ahora quieren estar en el barco.

-Lo deportivo está acompañando también a lo institucional. ¿Te ha sorprendido lo rápido que Iván Ania ha puesto en órbita a un equipo nuevo?

-Sí porque me esperaba un periodo de rodaje en las primeras diez jornadas. Se ha visto que la competición es durísima, que cualquiera puede perder con cualquiera y nosotros, a excepción del partido de Cornellà, hemos competido muy bien. Ese día de Cornellà, que estuve allí, le dije a varias personas que estuvieran tranquilos porque estaba más convencido que nunca que vamos a hacerlo muy bien. El equipo compite ante presupuestos infinitamente mayores, sacamos la cara y creo que todavía necesita su tiempo. Podemos tener algún bajón también por lo que a mitad de temporada podremos hacer una valoración más precisa de hasta dónde puede llegar el equipo. A día de hoy, estamos a un punto del segundo, en una buena posición para poder pensar por qué no en un playoff de ascenso. Tenemos que disfrutar.

-Llegado el caso en el mercado invierno, ¿Sopesaríais algún refuerzo para intentar un salto más?

-A día de hoy y mirando la plantilla, igual se podría decir que falta un delantero por la lesión de Tresaco, pero es que los de arriba están que se salen. Creo que los fichajes de última hora van a dar mucho, como ya se está viendo con Borja, Villapalos, Mariano o Nico... El equipo está bien, vamos a cruzar los dedos para que las lesiones nos respeten y ya se verá si hay que hacer un esfuerzo o no. Mover la silla a veces es contraproducente, pero no nos cerramos a nada.

-Y si además surge un talento como Leiva desde la cantera...

-Pues mejor que mejor. No cabe duda.

-¿Está Leiva bien blindado y en buenas manos?

-Leiva está en buenas manos, lo primero gracias a sus padres. Tiene unos padres con la cabeza muy bien amueblada. El niño solo piensa en jugar en su Algeciras querido y quiere estar aquí, y nosotros mientras él quiera estar y lo podamos retener, aquí estará. Evidentemente si le surge una posibilidad tendrá que valorarla. Nosotros estamos muy tranquilos porque sus padres son muy sensatos y el hijo tiene la cabeza más fría si cabe y su sueño es hacerlo bien con el Algeciras y así lo está demostrando. Y nosotros estamos encantados y tranquilos. Vamos a disfrutar de él y ojalá dentro de unos años no esté aquí porque haya crecido muchísimo y se lo merezca.

-Es un Algeciras con acento algecireño a pesar de los muchos cambios.

-Estamos muy orgullosos de Leiva, del trabajo de cantera y también de poder tener a Almenara, a Tomás, al capi Iván. No es habitual que en un equipo de Pro, en una ciudad de unos cien mil habitantes, un club tenga a cuatro jugadores de la casa en el once titular. Cuatro futbolistas importantes, no de relleno. Eso hay que valorarlo.

-Viendo la respuesta de la afición y el ambiente, ¿Ve más cerca lo de los siete mil en el Nuevo Mirador?

-Los siete mil no han conseguido esta temporada por la incertidumbre de la pandemia. Haciéndolo bien este año, el que viene el campo está lleno [Lo dice convencido]. El equipo va por el camino, la estructura la vamos a crear para poderlo conseguir y la próxima temporada el Nuevo Mirador estará con siete mil personas en las gradas. Y este año lo veremos algún día también.

-¿Está Félix Sancho contento con la decisión que tomó hace ya casi un año cuando apostó por ayudar al Algeciras?

-Cada día que pasa estoy más orgulloso de estar en el Algeciras. Cada día estoy más contento con la decisión que tomé, una decisión que casi nadie en su sano juicio habría tomado. Con las circunstancias que tenía el club era como tirar el dinero a un saco roto sin ningún tipo de seguridad. Estoy contento por el apoyo de la masa social, el recibimiento de instituciones y empresas, de los medios de comunicación que estáis defendiendo el proyecto desde el principio, y con estos trabajadores del club que había y los que han llegado que solo tienen tiempo para el club. Es de agradecer y todos me hacen estar orgullo. Tengo un objetivo claro que es dejar al club saneado lo antes posible y cuando tengamos el club saneado, una sociedad anónima deportiva y un club en el que podamos demostrar que podemos meter más potencial económico, creo que pronto veremos a un Algeciras en una categoría superior y veremos sin duda fútbol de Segunda división A. Es un proyecto a cuatro años pero esta temporada ya estamos viendo grandes partidos y disfrutando mucho. Esto no lo podemos perder, a partir de ahí hay que consolidar y atacar. El Algeciras va a estar en categoría profesional y no va a ser cuestión de un año, vamos a darle mucha vida. Lo más difícil, que es el desembarco, estamos a punto de pasarlo y después vamos a navegar a velocidad de crucero.