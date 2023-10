Diego Esteban, la cara de la modestia del Algeciras

Diego Esteban. Es el nombre más repetido en las últimas horas entre un algecirismo que trata de contener la excitación, aunque cada vez resulta más complicado no sobreilusionarse con este Algeciras CF. Diego Esteban se coló en los corazones rojiblancos -si no lo estaba ya- con el golazo que el pasado sábado decantó el Derbi del Estrecho frente al Ceuta. El zapatazo a la escuadra del riojano todavía retumba en el Nuevo Mirador.

El tanto del mediapunta algecirista sigue dando vueltas en las redes sociales y no es para menos porque Esteban rubricó uno de los goles de la temporada en la categoría, una genialidad que prestigia a la Primera Federación y da la razón a esos ojeadores que cada vez más miran hacia un mercado ya no tan inaccesible para el fútbol profesional.

Diego Esteban Pérez (Logroño, 23 años) se mostró "agradecido" ante el cúmulo de muestras de cariño y felicitaciones por semejante gol. El riojano, contagiado ya por el discurso de su entrenador, Lolo Escobar, se quedó con el esfuerzo colectivo: "Creo que lo mejor es que ayudó al equipo a conseguir la victoria, además en un partido muy importante para nosotros porque veníamos de una derrota en Murcia y ahora encaramos dos partidos seguidos fuera de casa. Esta victoria tiene importancia".

¿Cómo recuerda Esteban la acción? ¿Cómo se fraguó? "Vi que golpeó Lucho (el portero), el central salió mal, me cayó el balón, recorté y vi que uno se caía al suelo con el balón en el borde del área. Gracias a Dios le pegué y entró por la escuadra", rememoró en rueda de prensa.

"Me salió inmejorable", reconoció el riojano, que agradeció los elogios de José Juan Romero. "Tuve la oportunidad de que me entrenara en el Betis y es un buen entrenador". En efecto, el atacante algecirista terminó de criarse como jugador en la cantera de Heliópolis, en la que despuntó como juvenil y llegó a debutar en el filial senior.

Tras su paso por Sevilla, Diego Esteban regresó a casa para jugar en la SD Logroñés (que ahora milita en el otro grupo de la categoría). Su crecimiento constante le permitió ser uno de los más destacados el pasado curso en una de las revelaciones de la división. Esteban marcó tres goles y disputó 32 encuentros. La parcela deportiva del Algeciras le echó el ojo y pudo ficharlo este verano en uno de esos refuerzos que de primeras agradó a la afición.

El albirrojo concede que el duelo con el Ceuta tuvo sus dificultades: "Es verdad que hubo momentos en los que nos sentimos algo incómodos, pero la semana pasada contra el Murcia tuvimos un partido en el que fuimos dominadores y por un detalle se nos fue. Al final esta categoría es de detalles con los grandísimos equipos que hay", reflexionó, convencido de que "el Ceuta va a estar en posiciones de arriba".

Esteban comparte la opinión de su técnico de que "algo habremos hecho bien" para sumar 18 puntos a estas alturas: "Ya van unas cuantas jornadas. Estamos sabiendo competir en todo momento, nos hacemos fuertes y aprovechamos la ocasión".

El atacante se retiró sobrecargado con el tiempo cumplido y recibió una cerrada ovación del Nuevo Mirador. Esteban tranquiló a la hinchada: "No es nada, estoy en condiciones, pero nunca se me había subido el gemelo", bromeó. Con lo que están corriendo, no es de extrañar.

El 10 del Algeciras tiene claro que uno de los secretos del gran momento del equipo está ligado a la afición: "Es fundamental. Estamos muy agradecidos y es importantes que nos sintamos así. A los rivales les tiene que hacer ver que la casa del Algeciras es muy difícil".