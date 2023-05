El Deportivo, con dos enmascarados y el impulso de Rubén de la Barrera

El Deportivo de La Coruña aguarda al Algeciras CF con el impulso del cambio de entrenador. La afición de Riazor se agarra al efecto Rubén de la Barrera para ilusionarse con un ascenso que solo podría llegar por la vía del play-off. Los coruñeses abren este sábado (19:30) una nueva etapa a dos jornadas para el final liguero y lo hacen con las incógnitas propias tras un relevo en el banquillo.

El Dépor se ejercitó este viernes en Abegondo y realizará una sesión de activación este sábado en la ciudad deportiva a partir de las 10:30, con un desayuno previo para la plantilla a partir de las 9:00. Al finalizar, Rubén de la Barrera dará la lista de jugadores convocados. Los dos enmascarados, Lucas Pérez y Alberto Quiles, representan las dos grandes incógnitas. El delantero coruñés parece que estará en la lista, aunque Quiles lo tiene más complicado.

En su tercer entrenamiento al frente de su segunda etapa en el Dépor, De la Barrera no dio pistas. En una sesión sin bajas, el técnico volvió a contar con David Mella, del filial. Antoñito y Villares ya están recuperados y la llegada del nuevo preparador podría dar opciones a futbolistas que no venían contando para Óscar Cano como Trilli, Álex Bergantiños o Yeremay, según aputan Dxt campeón.

Álex Bergantiños, capitán del equipo, dio algunas claves de la llegada del nuevo míster: "Está intentando meter el máximo de cosas pero no pueden ser muy complejas porque no tenemos tiempo para mucho. De lo que se trata es de ver las cosas básicas de esos momentos de juego tanto en ataque como en defensa y a medida que vas viendo cómo reacciona el equipo, vas a poder agilizar más o menos ese proceso. No ha sido mucho pero nos ya están trabajando en diferentes facetas de lo que necesita el jugador para competir", explicó.

Rubén de la Barrera

El nuevo entrenador del Deportivo se enfrentó al Algeciras la pasada temporada con el Albacete: "Es un equipo al que conocemos del año pasado, conozco a su entrenador, nos pueden venir a presionar y eso nos va a ayudar a cómo intentar resolver esa situación", manifestó.

El gallego prioriza "volver a lo básico y construir desde atrás". "El Dépor tiene que ganar más sensación de área. Hay que sentir que el Dépor cada vez que te ataca, te hace daño. Un equipo, además de pie, que genere situaciones, que ataca al espacio, que ocupa bien y ser un equipo que presenta recursos para finalizar. Que sea una amenaza para los rivales", explicó.

El técnico tiene un desafío: "Ojalá la vida me permita ascender con el Dépor, eso sería lo más maravilloso. Lo bonito para mí no es estar en el Dépor, sino conseguir cosas con el Dépor. Esto es un reto en toda regla, la energía con la que llegamos es máxima para afrontar lo que queda, que es muy bonito".

De la Barrera llega cargado de optimismo: "Hay que ilusionarse. A Riazor no hay que hacer un llamamiento a nadie porque vienen solos, esa gente no deja de empujar nunca. Estamos todos contentísimos de lo que se ha firmado y cómo se ha firmado porque nos otorga estabilidad, claridad y en ese aspecto, encantadísimo de la vida. Muy centrado en el presente porque el hoy es muy importante y desde ahí a centrarse en ese momento que ojalá disfrutemos todos", sentenció.

Rubén de la Barrera es el tercer entrenador de un Deportivo que este curso empezó con Borja Jiménez y caminó la mayor parte de la temporada con Óscar Cano. El cuadro coruñés es cuarto con 63 puntos y aspira a alcanzar al Real Madrid Castilla. Los de Riazor son los mejores locales del grupo.

