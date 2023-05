El Deportivo: revolución para un ascenso obligado

El Algeciras CF visita al rival más grande de la Primera Federación. Por presupuesto, por plantilla, por afición, por estadio y por los títulos que guarda en sus vitrinas, el Real Club Deportivo de La Coruña arrancó la temporada 22/23 como el gran favorito al ascenso de categoría. A dos jornadas para finalizar el campeonato, los de Riazor tienen prácticamente asegurado el play-off -solo necesitan un punto-, pero han dejado escapar el primer puesto que se marcaron como meta en verano. Por este motivo, el Dépor va a poner en liza este sábado su tercer entrenador del curso.

Rubén de la Barrera vuelve a casa para hacerse con las riendas del Deportivo tras la destitución de Óscar Cano, que colmó la paciencia tras dejarse remontar un 0-2 en Linarejos. El cambio de banquillo es el segundo ejecutado por la entidad esta campaña ya que a comienzos de liga fue destituido Borja Jiménez. De la Barrera llega con el reto superlativo de ascender en el play-off a doble eliminatoria. El técnico, curiosamente, fue el verdugo del Dépor hace un año en aquella final contra el Albacete. El guion parece que estaba escrito.

El rival del Algeciras marcha cuarto con 63 puntos, a dos del tercero, el Real Madrid Castilla, y con cinco de ventaja sobre el sexto, un Linares que iguala a 58 puntos con el Celta B, el defensor de la quinta plaza. Salvo catástrofe, los blanquiazules estarán en el play-off, el mal menor a una temporada en la que han estado siempre un puntito por detrás de lo esperado. Y es que todo el mundo daba al Dépor en la pelea que el Racing de Ferrol y el Alcorcón mantienen para subir por la vía rápida.

Riazor ha sido el mejor escudo posible del Deportivo, que comparece como el mejor local del grupo con 41 puntos en 18 partidos (uno más que el Racing de Ferrol). Los herculanos han cosechado en su refugio doce victorias, cinco empates y una sola derrota, con un saldo goleador muy favorable de 31-11 (+20).El Deportivo únicamente ha visto profanado su templo una vez. Ocurrió en la sexta jornada cuando el San Fernando dio la campanada a las órdenes de Salva Ballesta. Los azulinos, con un golazo de Gabri Martínez, lograron aguantar con uno menos para consumar la gesta. De los otros cinco conjuntos que han logrado puntuar en Riazor, solo dos lo hicieron en la segunda vuelta: el Castilla y el Alcorcón.

Los de La Coruña vivieron su mejor racha entre diciembre y febrero, con Óscar Cano al frente, un momento en el que dio la impresión de que los blanquiazules se instalarían definitivamente en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el Dépor ha engarzado tres jornadas sin ganar y solo ha arañado un triunfo en los últimos cinco partidos, lo que le ha descabalgado del ansiado primer puesto.

Mercado de invierno

La institución no escatimó en esfuerzos en invierno y el Deportivo fue fue realizando movimientos en el mercado de fichajes casi a la carta. Salió el delantero Gorka Santamaría (al Badajoz), que no tuvo fortuna, y llegó el anhelado Lucas Pérez, que se despidió de Primera para sumarse a la causa de devolver al Dépor al fútbol profesional. El ex del Cádiz ha marcado ocho goles en 17 partidos.

Se marcharon también Borja Granero (Castellón), Retu (Hércules) y Víctor Narro (Baleares) y el equipo fue apuntalado con Lebedenko (Lugo), Kike Saverio (Osasuna), Pepe Sánchez (Granada) y más pólvora con Arturo (Sanse).

Lucas Pérez y Quiles

El cuadro deportivista también se ha visto lastrado por las lesiones en este último tramo liguero. El ataque se ha visto resentido con las bajas de Alberto Quiles, el pichichi, y Lucas Pérez. Quiles sufrió una fractura facial en Córdoba y Lucas Pérez tuvo que pasar por el quirófano también por un golpe en el rostro hace apenas una semana.

Los dos atacantes se están ejercitando este semana con máscara protectora. Ambos siguen intentando acomodarse a las máscaras y trabajan con el resto del grupo. Más cerca de volver parece estar el coruñés, que podría reaparecer el sábado. Con Quiles, el escenario más real continúa siendo el que él mismo se marcó poco antes de la operación: tener unos minutos en Pasarón y llegar a tope al play-off.

Desde la enfermería, además, llegan buenas noticias para los gallegos ya que Antoñito se entrenó con normalidad al igual que Diego Villares, que fue baja por un esguince de tobillo ante el Linares.