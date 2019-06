El técnico del Real Jaén, Germán Crespo, explicó tras la derrota ante el Algeciras que eliminó a su equipo de la lucha por el ascenso a Segunda B que el resultado fue fruto de la "mala suerte". "Este equipo fue capaz de generar bastantes ocasiones, pero no nos salieron las cosas. Quizá éste sea el partido que menos acertados estuvimos. No creo que hayamos hecho un playoff desastroso", priorizó.

"El golazo de Pablo Ganet nos hizo mucho daño. Es verdad que no salimos como el día del Ferrol. Estábamos engarrotados por el miedo de fallar sin segunda oportunidad. En la segunda parte salimos mejor pero el gol no llegó. Con los cambio salimos a la contra y nos sentenciaron", dijo.

Preguntado por la actuación del Jaén en la liguilla respondió: "No creo que lo haya hecho mal, aunque es verdad que no estuvimos como de costumbre. No lo comparto", reiteró.

"Hoy quizá fue el partido en el que menos ocasiones tuvimos, salvo dos o tres paradas del portero a tiros lejanos. El equipo estuvo nervioso. Nos faltó esa marchita menos que a veces hace falta en los últimos metros", apuntó.

"El fútbol es así. Por muchos objetivos que te marques es muy complicado ascender. Hicimos una temporada espectacular, pero no pasar la primera eliminatoria nos hizo estar más nerviosos. No creo que sea un fracaso, pero a todos nos hubiera gustado el ascenso porque ha sido un año complicado", comentó.

"No han salido las cosas y no voy a poner excusas. El máximo responsable soy yo. Respeto la actitud de la afición, yo no podía más que agradecerles y aplaudir", contó.

Crespo, que cuenta con contrato en vigor, deja en manos del club su continuidad: "Nos sentaremos en los próximos días y tomaremos una decisión".