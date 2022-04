Algeciras, no lo pierdas de vista

El camino hacia el playoff de ascenso en Galicia pasa por Castalia. Así ha vendido el Algeciras CF el partido que disputa este viernes (21:00) en la casa del Club Deportivo Castellón. Los albirrojos afrontan la primera de las últimas cinco finales en su lucha por acabar entre los cinco mejores del grupo II de la Primera RFEF. Enfrente, un histórico en crisis desatada que encara su clavo ardiendo para no descolgarse del pelotón que pretende las plazas vacantes de la zona VIP. El algecirismo estará muy expectante, desde este jueves con una estrella más en el cielo de las leyendas albirrojas tras el fallecimiento de Pepe Tapia.

El equipo de Iván Ania abre la 34ª jornada con un duelo directo que sirve de primer plato a otros cuatro enfrentamientos a cara de perro entre aspirantes al playoff este fin de semana. Teniendo en cuenta que el valor de la victoria se ha encarecido en esta recta final, un triunfo en Castalia metería de lleno a los algeciristas en la puja final con 52 puntos. Además de los tres puntos, albinegros (46) y albirrojos (49) se jugarán el punto extra del golaveraje particular que llega empatado tras la igualada sin goles de la primera vuelta en el Nuevo Mirador.

Alineaciones probables CD Castellón: Álvaro Campos; Moyano, Yac Diori, Cristian Galas, Borja Martínez, Dani Torres, Esquerdo, Bilal, Álex Blesa, César Díaz y Cubillas. Algeciras CF: Pol Tristán; Duarte, Mariano, Van Rijn, Tomás, Villapalos, Pepe Mena, Borja, Roni, Romero y Leiva. Árbitro: Antonio Monter Solans (Huesca). Hora: 21:00 (34ª jornada, en directo por Footters y Fuchs Sports). Estadio: Castalia. Antecedentes: El Algeciras ha coincidido en cinco temporadas con el Castellón, todas en Segunda. La última visita, en la 83/84, se saldó con un triunfo local por la mínima. Los albirrojos no conocen el triunfo en Castalia.

El Algeciras viene de cosechar sus cuartas tablas consecutivas en el Mirador tras un choque ante el UCAM no exento de polémicas y con dos expulsiones, la de los algecireños Almenara e Iván Turrillo, dos bajas sensibles este viernes. Los de Ania esperan repetir el resultado de su último desplazamiento, la victoria en Palamós, que también fue en viernes (el Viernes Santo). Baleares (51) y Alcoyano (50) arrancan la jornada cuarto y quinto, respectivamente.

Los albirrojos, además de los dos sancionados, mantienen las bajas de los lesionados Robles y Rafa Tresaco. El técnico tendrá que recomponer el lateral derecho, un puesto al que aspiran el recuperado Víctor López y el hombre para todo Javi Duarte. El resto del once está sujeto a la manera en la que Ania pretenda plantear la batalla en un escenario grande como Castalia y ante un oponente que está llamado a llevar la voz cantante por mucho que atraviese su peor momento de la temporada. ¿Será por un pulso por tener la pelota? Pepe Mena, el artífice del gol ante el Costa Brava, podría volver a la alineación en un equipo que volvió a encajar a balón parado la última semana, una debilidad que ya ha costado varios puntos.

Con la permanencia amarrada desde hace un par de semanas, el Algeciras es consciente de que, pase lo que pase en Castalia, las opciones del playoff seguirán intactas dada la escasa diferencia entre todos los candidatos. El vestuario, no obstante, está convencido de que si logra agarrar esa cuarta o quinta plaza, con el aliento de su hinchada, va a ser difícil que se escape el premio gordo... aunque el calendario final no va a ofrecer la más mínima concesión: Sevilla Atlético, San Fernando, Real Madrid Castilla y Sabadell.

"Es un partido muy importante. Para nosotros es un ejercicio de madurez, creemos que nos van a presionar alto y habrá que tener personalidad para tener el balón, que no nos obliguen a un fútbol al que no estamos acostumbrados. Necesitamos tener argumentos en un estadio con buena entrada. Para mí es un partido de playoff, que es lo que nos estamos jugando", manifestó Iván Ania en la rueda de prensa de la previa antes de partir de viaje.

"Con los empates no te descuelgas, pero hay que sumar de tres porque es lo que te lleva para arriba", prosiguió el entrenador, que una semana más repara en "la igualdad" del grupo.

Ania considera al Castellón "uno de los mejores equipos del grupo". "No nos fijamos en los números, hemos analizado al Castellón en su mejor versión porque va a ser lo más cercano que nos vamos a encontrar", advirtió. "Lo importante son los detalles que deciden los partidos. Si miras su parte de arriba, son jugadores de mucho nivel y las rachas se rompen. No me fijo en la falta de gol que pueda tener, me quedo más con las sensaciones que transmite", explicó.

El míster del Algeciras es partidario del partido a partido, aunque estima que "el mínimo" para aspirar al playoff estará en 58 puntos. "No sé el calendario del resto de equipos, imagino que habrá muchos enfrentamientos directos y que mínimo tres victorias harán falta. Con 58 si no metidos, estaremos muy cerca, pero sabemos lo que cuesta ganar ahora".

Ania ve al vestuario "con confianza" para afrontar el reto. "Hemos dejado escapar algunas oportunidades, pero estamos vivos y a un punto. Tenemos que sacar nuestra mejor versión".