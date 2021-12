Buenaventura: "El Algeciras ha tenido altibajos pero mantiene la fortaleza en casa"

Pedro Buenaventura, el entrenador del Atlético Sanluqueño, entiende que su equipo llega con "las máximas garantías" para afrontar la visita de este domingo al Nuevo Mirador (12:00) tras el esfuerzo de la Copa del Rey. El veterano preparador ex de la Balona afirma que el Algeciras ha tenido "altibajos" pero destaca que "mantiene la fortaleza en casa".

"El Algeciras en casa está manteniendo esa fortaleza desde la temporada pasada y es un equipo nuevo en cuanto a la concepción del fútbol que propone que su entrenador", comenzó Buenaventura a desgranar a los albirrojos. "Ha tenido días que le ha costado más que a otros, pero como a todos en la competición, y ha pasado algunos altibajos. Es un equipo que está cerca de los puestos medio-altos de la tabla y en casa está demostrando y haciendo un fútbol elaborado, vertical, con gol y con jugadores que están destacando dentro de la categoría", manifestó.

Preguntado sobre el esfuerzo de la Copa y si el Atleti lo puede pagar físicamente, Buenaventura considera que "era más cercana la distancia que había entre el partido de liga anterior y el Sabadell (el rival copero), pero ahora hemos tenido cuatro días, dimos descanso el miércoles, hemos ajustado los esfuerzos y entiendo que no tiene que ser un hándicap el haber jugado Copa del Rey", aseguró.

"Sabíamos el calendario que teníamos y afortunadamente no tenemos lesionados", prosiguió Buenaventura. "Alfonso se ha entrenado en plenitud con el resto del grupo y afrontamos el partido con máximas garantías en cuanto a cansancio y en cuanto a la moral también nos ha venido bien para romper esa pequeña racha de no encontrarnos con la victoria", explicó.

"Vamos a tener que hacer las cosas bien para superar al Algeciras", advirtió el técnico del Atleti, que todavía no tiene claro el once pero cree que no habrá muchas variaciones. "Hemos manejado los esfuerzos y los descansos para llegar en el mejor estado posible con la mayor parte de los jugadores", insistió.

Preguntado sobre si la Copa puede ser una distracción, Buenaventura es tajante: "Tenemos un equipo veterano en cuanto a la experiencia, la mitad de la plantilla ronda los 30 años y algunos un poquito más, creo que es un vestuario sencillo en el sentido de que con un pequeño recordatorio se dan cuenta de qué necesitamos", apuntó.

"Hemos conseguido el objetivo que era pasar la ronda de la Copa y todos sabemos apartar eso de lo que nos vamos a encontrar el domingo. Sabemos que hemos empeorado nuestros resultados, que los equipos de la zona de abajo están apretando y tenemos que ser conscientes de que nuestros resultados tienen que mejorar un poquito si queremos estar en una zona cómoda", avisó.

Sobre el Villarreal, el rival de Primera para la siguiente ronda copera, Pedro Buenaventura lo celebra como algo "muy positivo". "Nos vamos a enfrentar a un equipo de relumbrón, actual campeón de la Europa League y compitiendo en la Champions. Un club que en los últimos años ha demostrado con creces que cuenta con jugadores internacionales. Me ha recordado a aquella vez que el Sanluqueño en Segunda B tuvo un enfrentamiento oficial con el Villarreal con Benito Floro. Nos puede servir de ejemplo para ver como ha crecido ese club".