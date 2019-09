El entrenador del Algeciras CF, Emilio Fajardo, lamentó la primera derrota de los suyos en la presente temporada, que se concretó este domingo en la cuarta jornada frente al CD Badajoz (2-1).

"Ambos quisimos ser los dominadores del encuentro, somos equipos a los que les gusta jugar bien al fútbol y tratar bien el balón, pero después está la realidad de las cosas. Tuvimos muchas ocasiones y las perdonamos y el Badajoz no. La serie de ocasiones esa no se puede perdonar, y más jugando fuera de casa. Que nos hicieran el 1-0 nos llevó a los peores momentos y, cuando quisimos reaccionar, sufrimos ese instante de mala suerte y ya no nos dio tiempo a empatar", explicó el míster albirrojo al hablar de un resbalón del central De Castro en el que luego abundó.

"Insisto en que nosotros perdonamos las ocasiones que tuvimos y ellos no. El Badajoz será campeón o estará en playoff por su efectividad. Nos hemos enfrentado a uno de los grandes monstruos de la categoría", dijo Fajardo al hilo de la cantidad de ocasiones en las que los suyos no pudieron matar el partido y los de casa sí.

No obstante, el técnico sevillano de los albirrojos no se mostró disgustado: "Hay que estar muy contento con el nivel del equipo. Nos gusta tener el balón e iniciar el juego y tener nuestro sello nos da más que nos quita. En uno de los goles Pablo se resbala y se queda solo el delantero y eso no hay que tenerlo en cuenta porque no es más que un accidente. También él nos da muchísimo más que nos quita y no pasa nada".

Fajardo fue consciente en todo momento de que los pacenses tienen un bloque de gran calidad: "Los presupuestos están para algo. Nosotros necesitamos una serie de ocasiones para hacer gol y ellos menos, esto es así. Nos toca seguir trabajando para hacer goles necesitando cada vez menos ocasiones para ello".

"Pudimos optar al empate incluso hasta el final, en el descuento, pero fue corto y no salieron las cosas", finalizó.