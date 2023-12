Javi Medina: "En el fútbol, sencillamente, a veces el balón no quiere entrar"

El joven entrenador del Antequera, Javi Medina, se mostró descorazonado por la derrota que su equipo cosechó este domingo a manos del Algeciras en El Maulí (0-1). El técnico resaltó el esfuerzo y la capacidad de reacción de los suyos, “pero en el fútbol, a veces, sencillamente la pelota no quiere entrar”.

“Estamos descorazonados por no haber podido ganar en casa”, admitió el preparador. “Es la tónica de toda la temporada, hemos hecho muy buenos partidos y en casa y hay veces que no quiere entrar. Ya nos pasó con el Intercity o el Castilla”.

“Ante el Algeciras hicimos un partido de noventa minutos, dominamos por completo, atacamos, nos desatamos y fuimos a tirar la portería abajo, pero hay que aceptar que a veces en el fútbol la pelota no entra y el rival llega una vez y marca”, sostuvo. “Tendremos también que aprender a no cometer algún error a balón parado como en el caso del gol, pero también me quedo con que supimos levantarnos con nuestra identidad”.

“Yo me quedo con el trabajo del equipo, la forma de hacer las cosas, la valentía que tienen estos chicos y la pasión por intentar atacar e intentar ganar los partidos y que la afición se vaya contenta”, abundó el míster, que defendió sus rotaciones: “Todos son jugadores del Antequera”.

“Nunca quieres encajar un gol, pero está claro que si nos dan a elegir cuándo queremos hacerlo, decimos que cuando arranca el partido, porque tienes todo el tiempo para contrarrestarlo”, explicó. “Cuando nos hicieron el 0-1 le dije a mis compañeros del banquillo ahora nos vamos a desatar, vamos a meter al rival en su portería y así fue. Otra cosa es que no fuimos capaces de materializar esas ocasiones y que el portero del Algeciras hizo un auténtico partidazo”.

“Podría decir que nos lo hemos merecido, pero Lolo Escobar dirá que esto va de ganar y ellos son los que se llevan los tres puntos”, reflexionó. “Lo que tengo claro es que este equipo jugando de esta forma va a seguir ganando muchos partidos. Estoy muy orgulloso del equipo”.

Preguntado por el Algeciras, Medina deslizó que le había “sorprendido”. “Escuché a Lolo [Escobar] en la previa y esperábamos un equipo más agresivo en la presión y que fuese un poco más protagonista con la pelota. No sé si fue por mérito nuestro, porque ellos traían ese planteamiento o porque el gol les hizo ir para atrás, pero lo cierto es que es un equipo que compite muy bien, que hace las cosas muy bien y que si mantiene ese nivel podrá pelear por estar ahí arriba al final”.